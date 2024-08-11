趕時間投遞「郵差交通違規年收1318張罰單」　工會無奈曝困境

▲過往有郵務車違停及紅燈右轉遭檢舉。（資料圖／翻攝社會事新聞影音）

記者李姿慧／台北報導

頂著日曬雨淋投遞，是郵務士的日常，不過審計部報告指出，郵務車輛交通違規逐年增加，去(112)年連收1318件罰單，較3年前多28.46%，以闖紅燈、超速、未打方向燈較多，中華郵政表示，已要求改善。工會則指出極端氣候讓郵務士面臨極端高溫威脅，加上投遞範圍大，只能拼命趕時間投遞，減少熱傷害。

審計部最新總決算審核報告指出，為響應綠能政策，中華郵政已購置電動車輛辦理郵務作業，並強化車輛管理建置郵用車輛衛星定位管控系統及車務系統，惟部分車輛使用效能欠佳且交通違規案件逐年增加，允宜檢討研謀改善。

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根據統計，中華郵政截至去年底負責郵政業務的汽機車有1萬1167輛，其中配合政府綠色能源，運用54輛電動小型車及3241輛電動機車投入郵件遞送服務。另為強化外勤人員安全駕駛行為，自98年起導入「郵用車輛衛星定位管控系統」，建置車輛即時動態追蹤、駕駛行為管控及車輛異常狀況警示等功能，加強郵務車輛及駕駛管理。

不過審計部發現，郵務車輛駕駛行為統計，每月因發生怠速、碰撞、失聯、逾時停留、熄火停車、急過彎、急減速、急加速及傾倒等行為，產生異常紀錄的車輛計有2248輛，其中台北郵局、高雄郵局、台中郵局、台北郵件處理中心及台南郵局等5個單位產生異常紀錄車輛均逾百輛，異常駕駛行為頻繁。

▲中華郵政車輛交通違規統計。（圖／審計部網站）

審計部也揭露，109年至112年度郵政車輛發生交通違規案件逐年增加，112年度有1318件，比109年的1026件增加了28.46％，經檢視交通違規項目，多屬闖紅燈、超速、未依規定使用方向燈、不依標誌、標線及號誌行駛及紅燈右轉等駕駛行為，要求中華郵政公司研謀因應措施。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰則表示，郵務士駕駛違規跟極端氣候有關聯，極端高溫常態化下，同仁在外面曝曬面臨熱傷害，因此會希望越快完成投遞，就能越早返回郵局，讓熱傷害程度會下降，因此會拼命趕，想趕快把信件包裹送完，甚至犧牲吃午飯時間、忙到下午1點或2點才用餐，有些郵差為了趕時間，只要一下車投遞，幾乎全程用跑步。

廖迺辰指出，因郵務量下滑，中華郵政推動群組化，鼓勵郵差休假減少加班費支出，原本一天出勤50個人投遞50個區段，區段群組化後變成45個人分攤50個區段，讓郵務士投遞範圍擴大，且全國外勤同仁區段嚴重勞役不均，中華郵政態度消極不處理，人力不足、投遞範圍擴大、極端高溫頻創新高下，同仁為縮短在酷熱戶外曝曬時間，被迫拼命趕路投遞，機車可能會騎上騎樓投遞再騎走，根本沒有時間找停車格停車再步行到住戶家投遞，若要遵守交通規則，在外面投遞時間會更長。

▲過往花蓮曾有郵差在酷暑下投遞疑似中暑，自摔倒地無意識。（資料圖／記者王兆麟翻攝）

中華郵政公司則表示，針對動態追蹤車輛和駕駛行為異常以及違規逐年增加，已召開「交通意外事故防制及推行小組會議」，請各等郵局針對駕駛人異常駕駛行為提出改善方案，並持續追蹤改善情形；並請各等郵局利用勤前教育及交通安全教育訓練等時機，加強宣導安全駕駛行為及交通法規，以提升行車安全。

至於郵務士駕駛郵車違規增加，是否與人力不足有關，中華郵政表示，郵政公司整體收投區段近年並無減少情形，111年到113年均為7720段，另運用推動外勤人員投遞工作衡量制度，蒐集投遞人員實際工作量及工時資訊，作為改善投遞同仁工作負荷之參考，尚無人力不足趕投遞情形。