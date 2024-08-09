高雄誇張休旅車逆向闖紅燈　民眾檢舉卻失敗...警曝關鍵原因

記者賴文萱／高雄報導

高雄林園一輛休旅車被直擊在路口逆向闖紅燈左轉，違規過程全被行車記錄器清楚拍下，行徑相當誇張，但民眾以影片向警方檢舉後，卻被以違規行為或要件不明確為由拒絕受理，引起爭議。對此，林園分局解釋，經檢視檢舉人所提供影像，是手機翻拍的影像，並非原始檔案，告發有瑕疵，所以才不予舉發。

▲誇張休旅車「逆向闖紅燈」！民眾怒檢舉卻失敗。（圖／翻攝社會事新聞影音）

根據網傳影片，7月17日上午10時23分，在林園區一處路口有一輛休旅車直接跨越雙黃線，在路口逆闖紅燈再左轉，誇張經過都被行車記錄器清楚拍了下來。民眾以違規影片向警方檢舉，但卻被以違規行為或要件不明確，不予受理。

警方表示，依據警察局警政信箱-線上受理民眾檢舉交通違規聲明，違法事實認定項目中，使用數位相機所拍攝的採證照片、錄影，應檢出「原始文件（數位檔案）」，以確保拍攝日期、時間正確無訛，並敘明違規日期時間地點及違規事實內容。

經檢視檢舉人所提供影像，是以手機翻拍的影像，並非原始檔案，告發有爭議，故不予舉發。另經查，今年上半年，林園分局共受理檢舉約1萬7千多件，均依規定編排專員受理，後續將持續加強取締違規跟交通宣導，維護民眾行車安全。

▲民眾檢舉機車騎士「切西瓜」，當天檢舉即受理結案。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，有民眾看不下去左轉騎士「切西瓜」，將影片PO網後表示，「一眼望去，四個左轉的都切西瓜，切西瓜比例100%耶！為什麼一堆老人不逆向就不知道怎麼左轉呢？是不是要收到罰單才知道？」並稱今日檢舉，今日結案，好有效率的鼓山分局。

對此，鼓山分局表示，8月8日7時許接獲民眾檢附一則7秒的檢舉畫面，內容顯示有車輛在鼓山區龍德路83巷路段未依規定駛入來車道左轉。經檢視後確認該違規事實明確，且違規行為符合《道路交通管理處罰條例》第7-1條的規定，因此分局在受理檢舉後立即對違規車輛進行舉發。

警方強調，民眾跨越雙黃線逆向左轉已違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項3款最高可處新台幣1800元罰鍰。根據統計，自今年1月以來，鼓山分局在該路段已經告發52件交通違規行為，為了確保交通秩序及民眾的通行安全，將持續加強周遭區域的違規取締。