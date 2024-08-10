台南古禮「做16歲」慶成年　黃偉哲勉學子穿越台南400展望未來

▲台南市長黃偉哲10日前往安平開台天后宮、開隆宮、孔廟、關帝廟等地，為參加「做16歲」成年禮的青少年獻上祝福，下午前往安平古堡，頒發證書給完成活動的學子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲10日前往安平開台天后宮、開隆宮、孔廟、關帝廟等地，為參加「做16歲」成年禮的青少年獻上祝福，下午也前往安平古堡，頒發證書給完成活動的學子，並與現場民眾熱情合影，期勉他們抱持著樂觀態度，積極面對未來挑戰。

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「做16歲」是台南市為青少年慶祝成年的傳統民俗，家長會在農曆七月七日這天，帶家中16歲子女前往廟宇拜「七娘媽」，祈求平安順利成人。

市長黃偉哲表示，「做16歲」是台南固有的傳統成年禮俗，蘊涵崇天敬神、飲水思源的意義，是全台獨一無二的傳統民俗，也是台南珍貴無比的文化習俗，更是學子人生旅途中重要里程碑，代表將逐漸邁向成年階段，開始承擔起更多社會責任，期盼學子們皆能抱持著樂觀態度積極面對未來挑戰，成為有擔當且具有責任感的大人。

包括開隆宮、孔廟、關帝廟等廟宇均依循古禮，讓禮生穿戴狀元服、帽，祭拜「七娘媽」後鑽過「七娘媽亭」完成儀式，而安平開台天后宮今年除實體的16歲成年禮活動，更首創提供國內外朋友「線上做16歲」體驗，透過網絡無遠弗屆的科技特性，以更靈活、便捷的方式進行交流分享，讓更多民眾知道「做16歲」的歷史意義及典故由來。

民政局指出，安平開台天后宮以藝術意象創作的「鳥母宮」已成為安平做16歲的獨特標誌，今年廟方特別安排「亮化」鳥母宮，每晚6時到10時會點亮鳥母宮增添夜間色彩活絡夜間經濟，期盼藉由民俗活動的推廣，吸引更多國內外觀光客造訪。「做16歲」活動將持續到年底為止，歡迎年滿15歲至18歲的青少年踴躍報名參加，詳請可至官網查詢（https://www.tainan400-ageof16.com）。





今年安平開台天后宮活動以「成功啟航 穿越台南400」為主題，除遵循古禮科儀，祭拜祈福、侍親奉茶、戴狀元帽「躦出鳥母宮」象徵「轉大人」迎向成年，還特別融入富含時代意義的主題，藉由古都掌中劇團演繹台灣墾拓史和「安平媽」的由來，讓參與學子們透過布袋戲了解台南歷史演變過程，下午則安排「成功啟航」搭船遊大員港，伴隨文史導覽介紹，讓大眾更加認識台江數百年的演變更迭，以及自身成長土地的歷史足跡。

今日各廟宇「做16歲」活動包含立法委員陳亭妃、林俊憲與市議員李啟維、林美燕、陳怡珍、沈震東、蔡宗豪、許至椿、盧崑福、蔡筱薇皆到場共襄盛舉，表達支持。