屏東市1274鄰長銜牌全面換新　提升辨識度與服務效率

▲屏東市鄰長銜牌換新 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東市鄰長銜牌老舊，為方便民眾辨識及洽詢，市公所辦理鄰長銜牌全面換新，市公所設計製作1274面客製化市徽門牌；今(4)日由周佳琪市長於義勇里1鄰主持掛牌儀式，並由民政單位逐一前往協助鄰長掛置，辨識度高又兼具繽紛活力的嶄新門牌，讓鄰長們稱讚。

屏東市有59里，1274鄰，鄰長長期協助市公所各項政令宣導，現有的銜牌使用已逾20年，有的遺失、有的老舊破損、辨識度低等，民眾常反映找不到鄰長聯絡處；為了讓市民更好識別鄰長辦公處，市公所精心設計全新鄰長服務銜牌，每一面銜牌都融入屏東市的市徽，以白底搭配鮮豔的藍色和桃紅色，突出了屏東市的城市形象色調。

藍色代表開闊視野，桃紅色象徵充滿熱忱的服務態度，整體設計給人耳目一新、生動形象的感受。市公所為便民服務，全面打造嶄新銜牌，方便民眾洽詢之外，也促進市政順利推展。

周佳琪市長表示，鄰長是政令宣導的第一線尖兵、里長的最佳分身，無給職的的鄰長，長年以來秉持奉獻的精神和無私的熱情為市民服務，造就了安定和樂的屏東市。這次藉由銜牌換新，除感謝鄰長辛勞外，也希望民眾在屏東市的大街小巷更容易找到鄰長聯絡處，相信也能提高服務效率。

周市長早上到義勇里1鄰主持掛牌儀式，與鄰長們拿著新、舊門銜服務牌一起合影做紀念；杜建新鄰長稱讚公所全新打造的銜牌更加美觀亮眼、創意又清晰，往後屏東市的大街小巷將更容易找到鄰長服務所在地，也更能提高服務效率。

周佳琪表示，鄰長們代表著最基層的民意，為民眾與市公所搭起良好的溝通橋樑，市公所努力落實基層服務、推動各項公務，都有賴鄰長們共同協力，才能讓每一項重要的公務、政策與建設逐步完成。