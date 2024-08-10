花蓮萬榮鄉表揚模範父親「每人送1隻豬」 　分享榮耀和喜悅

▲▼萬榮鄉公所特別購買了6隻豬贈予6個村的6名模範父親，分享喜悅及榮耀。（圖／萬榮鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮萬榮鄉公所舉辦「萬榮鄉113年度模範父親代表表揚活動」，藉由活動表達對父親的感恩與景仰，宏揚孝道，重視家庭倫理。一同感念父親偉大的精神，當天中午舉辦餐敘聯誼。



萬榮鄉公所表示，模範父親表揚活動於8月8日上午9時於餐廳辦理，藉由父親節系列活動，感恩父親不辭辛勞地為家庭付出，除表揚各村模範父親外，為讓各村模範父親及其家屬同享屬於它們的榮耀及喜悅。

今年公所特別購買了隻豬贈予6個村的6名模範父親，每人1隻豬，透過豬隻分食習俗分享喜悅及榮耀給予家屬及族人朋友們。藉由豬隻分享的習俗在原住民族社會中是極其重要的傳統習俗，有著祭祀祖靈、祈福平安以及喜悅分享的傳統儀式，其目的為讓各村模範父親及其家屬同享屬於他們的榮耀，一同體悟父親其終年無怨無悔為家庭奉獻，並增進家庭情感以及感念父親偉大的精神，讓表揚活動深具意義。





鄉長梁光明向模範父親們恭賀，表達敬意並表示，希望能透過本活動來表達我們對父親的愛並感謝在這些歲月不辭辛勞的奉獻，無怨無悔的付出。



今年接受表揚的模範父親代表為西林村模範父親張春富先生、見晴村模範父親吳光明先生、萬榮村模範父親劉成富先生、明利村模範父親賴瑩明先生、馬遠村模範父親馬金龍先生、紅葉村模範父親許玉福先生。其中本年度由萬榮村模範父親劉成富先生獲選本鄉模範父親代表，並代表萬榮鄉接受花蓮縣政府模範表揚。