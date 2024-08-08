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務農養育7子女成人回饋社會　魚池鄉103歲人瑞黃明枝獲選模範父親

▲南投縣政府舉辦113年度模範父親表揚大會，103歲人瑞黃明枝為年紀最長者。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府舉辦113年度模範父親表揚大會，103歲人瑞黃明枝為年紀最長者。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

魚池鄉103歲人瑞黃明枝家族世代務農，本著農家子弟不畏艱苦的精神，與妻子養育7名子女成人，並諄諄教誨子女以感恩的心回饋社會，如今子女都已成家且工作事業有成，黃明枝也獲得南投縣政府表揚為模範父親，成為今年入選者中年紀最高齡者。

縣政府為慶祝父親節，先邀請全縣17位模範父親免費入住魚池鄉經典大飯店，並於今天舉辦全縣模範父親表揚大會，縣長許淑華親自頒贈刻有「父德典範」的匾額，立委馬文君、縣議員王秋淑、林儒暘、南投市長張嘉哲、國姓鄉長邱美玲、魚池鄉長劉啟帆、立委游顥服務處也都贈送匾額或紀念品以示祝福，感謝他們擔任家庭支柱及無私奉獻，也讓子女們為父親感到驕傲。

▲南投縣政府舉辦113年度模範父親表揚大會。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，今年模範父親依循往例由各鄉鎮市公所推薦，17位模範父親中有14位為鄉鎮市代表，另3位屬身心障礙模範父親代表，包括黃明枝、信義鄉幸清華、南投市王壬貴、埔里鎮易聰慶、中寮鄉莊漢榮、水里鄉謝德興、草屯鎮洪盛雄、埔里鎮楊政敏、鹿谷鄉陳文進、集集鎮劉秋何、魚池鄉謝水枝、仁愛鄉沈文佐、南投市謝賜悰、國姓鄉林源田、埔里鎮林輝彰、名間鄉吳接枝及竹山鎮林俊寬。

▲南投縣政府舉辦113年度模範父親表揚大會。（圖／南投縣政府提供）

除最年長的黃明枝，最年輕者則為竹山鎮60歲的林俊寬；縣府介紹他也出身農家，從小見到到媽媽在村內提供「奉茶」，把多餘的農產品送給生活困苦的親友，因此九二一地震時擔任竹山國小家長會長，也決定負擔所有工程經費，讓師生得以無後顧之憂的安心上課；許淑華表示，無論年齡大小，模範父親都代表堅毅的精神，也作為子女學習的榜樣，希望透過表揚活動，將模範父親的事蹟發揚光大，讓後輩學習。

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