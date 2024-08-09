南消之友會第五辦事處慰勞防災辛勞　表揚國際救護競賽得獎人

▲台南市消防之友會第五辦事處薛文祥處長，頒贈獎勵金給凱米颱風辛勞防災消防人員，及參加2024國際救護競賽(IEMSC)獲得優勝的大橋高級救護隊隊員王健宇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第五辦事處薛文祥處長，代表辦事處至台南市消防局第五大隊頒贈獎勵金給凱米颱風辛勞防災消防人員，及參加2024國際救護競賽(IEMSC)獲得優勝的大橋高級救護隊隊員王健宇。

此次風災台南市消防局第五大隊團隊除面臨凱米颱風期間強大的風勢及雨勢更面臨了永康區重大工廠火警的挑戰，搶救難度大、風險高，非常不容易，也很辛苦，另外消防人員除了平時救災、救護及各項訓練外，對於提升自我的能力也是非常重要的，此次參與國際救護競賽(IEMSC)獲得優勝的大橋高級救護隊隊員王健宇更是需要利用平時休息時間參與訓練，為了就是要讓世界各地看到台灣的救護水準。

台南市消防之友會第五辦事處自2019年成立後，除致力提升消防人員福利，也陸續捐贈各式裝備器材給予第五大隊及所屬分隊，此外為使消防人員無後顧之憂，也補助警消人員意外險保險費，本次在凱米颱風中，消防局第五大隊面臨風、水、火的多重挑戰，非常不容易，處長薛文祥特別至第五大隊進行慰問。

台南市市長黃偉哲表示，消防之友會成立主要任務為增進消防人員福利、協助宣導消防安全、充實消防人員裝備器材、獎勵績優消防人員、促進消防與民眾合作，是消防局最有力的後盾，期盼透過同心協力，提供更好的保障給消防弟兄，進而提升工作士氣。

台南市消防局局長李明峯強調，自台南市消防之友會成立後，第五辦事處在薛文祥處長的率領下，除持續協助增購各式裝備器材來提升警消人員的救災安全、增進救災效能外，對於警消人員實質的福利與關懷更是從不間斷；隨著台南市人口持續增加，第五大隊轄區更是台南市人口數最多之行政區域，警消人員的辛勞也是有目共睹的，本次很感謝薛文祥處長特別至第五大隊來慰勞所屬各中、分隊，讓辛苦執勤的警消人員感受到大家的關懷。