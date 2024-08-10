烏克蘭越境40km突襲！俄車隊「排一列」被轟爆　克宮急頒緊急狀態

Ukraine ambushes Russian convoy in Kursk.

Photos shows destroyed vehicles on the E38 east-west highway.

Ukraine forces staged an overnight ambush on a Russian convoy 25 miles inside the international border in Russia’s Kursk province. pic.twitter.com/iFZpWr3jtg — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) August 9, 2024

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭軍隊夜間深入俄羅斯邊境約25英里（約40公里）處，對庫斯克（Kursk）一支俄軍車隊展開突襲，迫使克里姆林宮宣布進入聯邦緊急狀態。目前，俄方正向庫斯克調遣更多兵力，以對抗烏克蘭這場持續了4天的侵入攻勢。

綜合外媒報導，網上9日流出一段影片，顯示俄羅斯一支由15輛軍用卡車組成的車隊，在距離烏俄邊境約25英里處的十月鎮（Oktyabrskoe）E38高速公路上遭遇伏擊。

從影片可見，這些卡車中有其中一輛帶有Z字標記，這是俄羅斯自2022年對烏克蘭發動「特別軍事行動」後就一直使用的象徵，而這些卡車內還可見有幾具毫無生命跡象的士兵遺體。據Visegrád 24報導，至少有100名俄軍在這場襲擊中喪命。

BREAKING:



Nearly 100 Russian soldiers killed.



The Ukrainian Army has obliterated a Russian military column of 12 trucks bringing infantry reinforcements to the Russian Kursk region in an attempt to stop the Ukrainian invasion.



They were ambushed in the Rylsky district. pic.twitter.com/DAlLq6w18g — Visegrád 24 (@visegrad24) August 9, 2024

路透社與BBC都已核實相關影片，報導也指出，此次襲擊的位置比之前任何一次的戰鬥都更為深入俄羅斯境內，反映了烏克蘭軍隊的快速機動戰術，也讓克里姆林宮的緊張局勢加劇。

過去幾個月，俄羅斯軍隊在烏克蘭東部逐步推進戰線，但烏克蘭軍隊6日突破俄羅斯邊境，發動突襲，令俄羅斯軍方措手不及。俄羅斯緊急情況部9日宣布庫斯克地區進入緊急狀態。

與此同時，國防部也證實莫斯科正向庫斯克地區調派配備有「格勒式」多管火箭系統（Grad）、火砲和坦克的增援部隊，以擊退烏克蘭武裝部隊入侵俄羅斯聯邦領土的企圖。 庫斯克代理州長斯米爾諾夫（Alexei Smirnov）呼籲居民保持冷靜，強調當局目前已協助3000名平民撤離。