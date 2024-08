烏克蘭越境40km突襲！俄車隊「排一列」被轟爆　克宮急頒緊急狀態

Ukraine ambushes Russian convoy in Kursk. Photos shows destroyed vehicles on the E38 east-west highway. Ukraine forces staged an overnight ambush on a Russian convoy 25 miles inside the international border in Russia’s Kursk province. pic.twitter.com/iFZpWr3jtg

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭軍隊夜間深入俄羅斯邊境約25英里(約40公里)處,對庫斯克(Kursk)一支俄軍車隊展開突襲,迫使克里姆林宮宣布進入聯邦緊急狀態。目前,俄方正向庫斯克調遣更多兵力,以對抗烏克蘭這場持續了4天的侵入攻勢。

綜合外媒報導,網上9日流出一段影片,顯示俄羅斯一支由15輛軍用卡車組成的車隊,在距離烏俄邊境約25英里處的十月鎮(Oktyabrskoe)E38高速公路上遭遇伏擊。

從影片可見,這些卡車中有其中一輛帶有Z字標記,這是俄羅斯自2022年對烏克蘭發動「特別軍事行動」後就一直使用的象徵,而這些卡車內還可見有幾具毫無生命跡象的士兵遺體。據Visegrád 24報導,至少有100名俄軍在這場襲擊中喪命。

The Ukrainian Army has obliterated a Russian military column of 12 trucks bringing infantry reinforcements to the Russian Kursk region in an attempt to stop the Ukrainian invasion.



