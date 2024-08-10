台鐵車票改版「QR Code」上路了　無人站出站也能驗票

▲台鐵車票改版加印QR Code，民眾掃碼通關可快0.7秒。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵QR Code車票8月起上路亮相，全台每日售出約13萬張車票已加印QR Code，民眾可掃描快速通過閘門，無人站出站時也可掃描驗票，未來配合新閘門系統建置，預估2026年底插入閘門驗票的背磁式車票將走入歷史，全面改用QR Code新式車票。

台鐵車票改版了，8月起車票上已經加印QR Code，民眾可選擇掃描QR Code快速通過閘門，將比現行背磁式車票插入閘門驗票快0.7秒，有助通勤時段快速通關。台鐵公司副總劉雙火表示，8月1日起包括自動售票機、窗口售出的車票都已經全面加印QR Code，預估每天平均售出約15萬張，已可採用QR Code進出站。

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另外，過往民眾進出無站務員的「無人站」，無站務員可驗票，部分無人站設有進、出站立柱式讀卡機，部分無人站目前僅有出站立柱式讀卡機；8月起，無人站出站皆可全面刷QR Code驗票，待無人站進站立柱式讀卡機也全面建置完成，進出站將都可透過QR Code掃描驗票。

▲台鐵背磁式車票改版加印QR Code，2年後背磁車票將廢止，全面推QR Code新車票。（圖／記者李姿慧攝）

由於旅客使用背磁式車票若有嚴重折痕，或是手部潮濕浸染，插入閘門通關時都可能影響讀取，甚至卡票，也有旅客誤將把名片或信用卡插入，讓台鐵人員疲於維修處理，也影響通勤時段通關速度，未來台鐵車票也出現重大變革，台鐵已規劃採購新式自動閘門，評估廢止背磁式車票，全面改採QR Code車票。

劉雙火說明，新式自動閘門採購目標希望今年可以發包，建置期約2年時間，經費約9億多元，推估2026年底前完成建置，屆時將可全面改採QR Code新式車票，未來新式自動閘門不再採用背磁式車票驗票，維護和建置成本會降低，相關經費將挪至建置更多自動閘門，提升旅客通關便利性。