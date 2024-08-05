台鐵推2款御守「追婚成功+好孕」　今起限定6天開賣

▲迎接七夕情人節，台鐵公司推出追分（婚）成功御守，今起限定6天開賣。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

農曆七夕即將到來，台鐵公司推出「追分（婚）成功」御守，以數款車型做為背景搭配紅色，每組並內含一張「追分成功」名片式車票，表達愛意，並加碼推出白沙屯好孕御守，今（5日）起至8月10日，在台鐵夢工廠網路商店及實體門市販售。

台鐵公司規劃七夕系列周邊商品，「追分（婚）成功」御守以數款車型做為背景，搭配傳統喜氣紅色，每組並內含一張「追分成功」名片式車票，追婚意念表露無疑，也能致贈給考生，祝福追分成功。

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台鐵公司同時進階加碼另一份喜氣，就是「白沙屯好孕御守」，特別親送至白沙屯拱天宮主爐加持過的，乘載著媽祖的祝福，絕對是好孕升級。

台鐵公司於今日至8月10日為期6天，凡在台鐵夢工場網路商店及實體銷售門市購買「追分（婚）成功」御守（追婚價為199元）、白沙屯好孕御守（好孕價為220元）任一款，可加購3款商品。

台鐵公司指出，可以299元加購「I love Taiwan」便當空盒（原價399元），以199元加購富有溫柔粉色系的簡約提袋組（內含餐具，原價350元），還有鍍18K金的「蒸情流露-LOVE墜飾」（原價1280元）加購價520元，展現心意。