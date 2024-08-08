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環島之星機車頭故障　台北站延誤82分鐘發車

▲▼台鐵環島觀光列車,環島之星。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵環島之星，圖非今起延誤列車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵環島之星列車傳出老舊機車鼓風機故障，改派另一輛機車頭救援，連帶影響2次列車延誤82分鐘。

台鐵一列1A次環島觀光列車迴送列車，今（8日）清晨5時50分在松山站發生機車鼓風機故障，導致機車頭無動力，台鐵緊急調派另一輛機車頭2S擔任救援機車，延誤34分鐘開車。

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不過因為救援機車頭原擔任2次台北發車的環島列車任務，台鐵再緊急調度另一單機，導致2次專車台北站延遲82分鐘發車。

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