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台鐵新車延誤發生率高於平均　5班新自強號「誤點王」出爐

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲審計部報告指出，5列台鐵EMU3000型新自強號誤點發生率高於50%。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

為改善老車故障延誤，台鐵引進EMU3000新自強號、EMU900區間車，不過審計部報告揭露，台鐵去年誤點逾143萬次，誤點發生率20.4%，新車誤點也高於平均，5班新自強號「誤點王」出爐，延誤發生率逾50%。台鐵說明誤點計算方式不同，該5車受施工慢行、通勤客上下車延時影響，與新車無關，誤點約1到5分鐘。
 
審計部近日公布總決算審核報告，指出台鐵為提高整體行車效率及準點率，耗資997.3億元鉅額經費，新購EMU3000型新自強號及EMU900型區間車等車輛，惟部分車次仍頻繁發生到站延誤情形。

審計部報告揭露，台鐵112年度順、逆行車次合計發生到站晚點143萬餘次，晚點發生率約20.40％、準點率為96.39％，較111年度改善，但不僅舊車，新購車輛也頻繁發生誤點，EMU3000型新自強號誤點發生率僅低於莒光號、一般自強號、普悠瑪號，但卻較太魯閣號、區間車高。

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▲▼台鐵列車準點和晚點發生率。（圖／審計部提供）

▲台鐵列車準點和晚點發生率。（圖／審計部提供）

其中EMU3000型新自強號，有26車次誤點發生率也高於該車種平均值28.10％，且占定期開行車次46.43％，而新自強號有5班車包括行駛東部的56車次、402車次、422車次、183車次及行駛西部的145車次，晚點發生率甚高於50％。

對此，台鐵公司則表示，審計部提及112年順、逆行車次合計晚點發生率約20.40％，係使用表定到站時分延誤超過1分鐘即採計1次計算，與國際及國內鐵道業準點率計算方式不同，標準列車準點率計算方式是準點列車次數/開行列車次數，也就是列車到達終點站延誤5分鐘以內者，謂之準點列車。台鐵公司112年度整體列車準點率為95.98%，未準點為4.02 ％，與審計所述晚點發生率20.40%不同。

台鐵公司指出，新車編組EMU900型及EMU3000型，主要投入北部通勤區域及東部幹線，因部份路段仍為單線區間，新車編組行駛於該路段，較其他中南部路段更易受天然災害、外物入侵、平交道及死傷事故等外部因素影響，導致準點率較低，和新車編組本身沒有關聯。

▲▼審計部點名台鐵5列誤點發生率超過50%的EMU3000型新自強號。（圖／ETtoday整理）

▲審計部點名台鐵5列EMU3000型新自強號，誤點發生率超過50%。（圖／ETtoday整理）

至於新自強號5列次包括東線的256次、402次、442次、183次，以及西線的145次晚點發生率偏高原因，台鐵公司說明，256次係東線末班跨線列車，易受夜間路線封鎖施工，行駛路線改線延誤影響；183次係周日加開跨線列車，因搭乘旅客眾多，沿途受上下車增延時分多；145次係下班通勤時段列車，因搭乘旅客眾多且鄰近班次密集，易受沿途上下車及前後班列車影響增延時分所致。

402次、442次則主要受東部幹線路線施工慢行影響，肇致相關東部幹線新自強號因慢行延誤增延到站時間。台鐵公司強調，統計上述5趟車次112年度終點站到站平均延誤時分，除183次延誤5.7分，其餘均延誤5分以內，包括256次延誤1.6分、402次延誤0.3分、442次延誤2.0分、145次延誤2.5分。

至於未來整體誤點改善對策，台鐵公司表示將朝三方向推動，包括加速辦理電務智慧化提升計畫及電力機車、柴電機車更新計畫，提升設備妥善率；規劃採購新一代ATP系統，辦理整體車隊更新；東部施工慢行路段加速施工期程，俾能解除慢行限速。

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