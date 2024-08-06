600輛EMU3000全數交車　台鐵：花東自強號運能提升54%

▲600輛EMU3000型城際列車全數交車。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵列車近年來陸續汰舊換新，台鐵公司今（6日）宣布，600輛EMU3000型城際列車全數交車，這是繼520輛EMU900型通勤電車交車後，台鐵10年購車計畫第2款完全交車的新車種。EMU3000型投入營運後，將再加開南半環及北半環跨線列車，預期可提升花東地區自強號運能54%。

台鐵公司指出，EMU3000新城際列車採購案係於2019年1月決標給日立公司，共計採購600輛新型城際列車，其中歷經新冠肺炎全球蔓延的衝擊，嚴重影響新城際列車的設計與製造。

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▲EMU3000型城際列車全數交車，台鐵公司舉辦慶祝儀式。（圖／台鐵公司提供）

在台鐵、日立與德國萊茵(第三方獨立驗證與認證單位)等單位密切的合作下排除萬難，列車第一編組於2021年7月30日順利抵達花蓮港，經嚴格測試後，當年12月29日正式投入營運。

台鐵公司指出，EMU3000的內裝與外觀由日籍設計師野末壯團隊與台鐵美學小組共同設計，以「靜謐移動 Silent Flow」為設計精神。首次設置的商務車廂「騰雲座艙」服務媲美航空等級，亦成為新自強號列車的「特色配備」，提供出遊民眾不同的乘坐體驗。

▲EMU3000型城際列車全數交車。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司今日舉辦「第50編EMU3000型城際電聯車交車儀式」，慶祝EMU3000最後一編組到港，由於EMU3000是日本製造車輛，因此儀式特別援引日本祈福儀式，由台鐵董事長杜微等人進行「達摩點睛」儀式，勉勵所有台鐵人員在公司化後，各項安全提升與服務，也要像達摩精神一樣，百屈不撓，日益精進。

▲慶祝EMU3000最後一編組到港，進行「達摩點睛」儀式。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，除了有EMU3000型將擔負中長途城際輸運的主力，E500新電力機車也正加緊試車當中，後續E500電力機車頭也將牽引的新PP自強號，共同在台鐵環島路網上，提供旅客全新的輸運服務體驗。