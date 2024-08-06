　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

600輛EMU3000全數交車　台鐵：花東自強號運能提升54%

▲▼EMU3000型城際列車全數交車，台鐵公司舉辦慶祝儀式。（圖／台鐵公司提供）

▲600輛EMU3000型城際列車全數交車。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵列車近年來陸續汰舊換新，台鐵公司今（6日）宣布，600輛EMU3000型城際列車全數交車，這是繼520輛EMU900型通勤電車交車後，台鐵10年購車計畫第2款完全交車的新車種。EMU3000型投入營運後，將再加開南半環及北半環跨線列車，預期可提升花東地區自強號運能54%。

台鐵公司指出，EMU3000新城際列車採購案係於2019年1月決標給日立公司，共計採購600輛新型城際列車，其中歷經新冠肺炎全球蔓延的衝擊，嚴重影響新城際列車的設計與製造。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼EMU3000型城際列車全數交車，台鐵公司舉辦慶祝儀式。（圖／台鐵公司提供）

▲EMU3000型城際列車全數交車，台鐵公司舉辦慶祝儀式。（圖／台鐵公司提供）

在台鐵、日立與德國萊茵(第三方獨立驗證與認證單位)等單位密切的合作下排除萬難，列車第一編組於2021年7月30日順利抵達花蓮港，經嚴格測試後，當年12月29日正式投入營運。

台鐵公司指出，EMU3000的內裝與外觀由日籍設計師野末壯團隊與台鐵美學小組共同設計，以「靜謐移動 Silent Flow」為設計精神。首次設置的商務車廂「騰雲座艙」服務媲美航空等級，亦成為新自強號列車的「特色配備」，提供出遊民眾不同的乘坐體驗。

▲▼EMU3000型城際列車全數交車，台鐵公司舉辦慶祝儀式。（圖／台鐵公司提供）

▲EMU3000型城際列車全數交車。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司今日舉辦「第50編EMU3000型城際電聯車交車儀式」，慶祝EMU3000最後一編組到港，由於EMU3000是日本製造車輛，因此儀式特別援引日本祈福儀式，由台鐵董事長杜微等人進行「達摩點睛」儀式，勉勵所有台鐵人員在公司化後，各項安全提升與服務，也要像達摩精神一樣，百屈不撓，日益精進。

▲▼EMU3000型城際列車全數交車，台鐵公司舉辦慶祝儀式。（圖／台鐵公司提供）

▲慶祝EMU3000最後一編組到港，進行「達摩點睛」儀式。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，除了有EMU3000型將擔負中長途城際輸運的主力，E500新電力機車也正加緊試車當中，後續E500電力機車頭也將牽引的新PP自強號，共同在台鐵環島路網上，提供旅客全新的輸運服務體驗。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
「國寶級藝人」力挺林郁婷　開罵JK羅琳：滾回妳的爛作品
吃火鍋5折！麟洋奪金餐飲優惠懶人包
郭智輝昨喊「股災要有準備」　今改口：我不是那麼熟悉
多空雙巴！台積電差1檔拚亮燈　少見「一天跌停一天漲停」
快訊／國家警報響了！大雷雨轟4地　警戒區曝
快訊／大谷翔平第34轟！　發現漏踩壘包折返跑
落淚宣布退役！辣妹泳將偷溜「爽玩迪士尼」　被趕出選手村
幕後／凌濤飆罵外交官2原因曝　訪團成員緩頰：有瑕疵但是好意

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第一個想到的「台灣運動員」是誰？　大票點名他：阿嬤都知道

桃園衛生局抽驗中元食品結果曝　「硬干」含過氧化氫！立即下架

快訊／國家警報響了！大雷雨轟4地　暴雨警戒區曝

王冠閎「依偎親哥李冠成」神照被挖出！萬人激喊：太香了

冰友開吃！高雄「大港閱冰」8／17、18開跑　45家名店冰一次吃到

600輛EMU3000全數交車　台鐵：花東自強號運能提升54%

在辦公室稱呼同事「為何要用英文？」　網曝原因：方便設定

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

台鐵和仁=崇德單線通行誤點多　截短行駛班次、退換票一次看

何冰嬌奪銀「頒獎台上亮出小徽章」　細看超暖心！網讚：很會做人

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

第一個想到的「台灣運動員」是誰？　大票點名他：阿嬤都知道

桃園衛生局抽驗中元食品結果曝　「硬干」含過氧化氫！立即下架

快訊／國家警報響了！大雷雨轟4地　暴雨警戒區曝

王冠閎「依偎親哥李冠成」神照被挖出！萬人激喊：太香了

冰友開吃！高雄「大港閱冰」8／17、18開跑　45家名店冰一次吃到

600輛EMU3000全數交車　台鐵：花東自強號運能提升54%

在辦公室稱呼同事「為何要用英文？」　網曝原因：方便設定

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

台鐵和仁=崇德單線通行誤點多　截短行駛班次、退換票一次看

何冰嬌奪銀「頒獎台上亮出小徽章」　細看超暖心！網讚：很會做人

黃靖倫沈迷麻將出門打牌！　老婆怒嗆「怎麼不去死一死」傳離婚訊息

超商開賣限量空運玫瑰！爸爸節咖啡888元、七夕520元組合優惠

曾之婕服務處家有喜事　謝鴻斌再獲行政院長獎

台「國寶級藝人」心疼力挺林郁婷　鄭平君開罵JK羅琳：滾回妳的爛作品

法拉利「2658萬超跑」將停產！3馬達1000匹油電動力將被新車取代

轟藍白言詞辯論表現慘不忍睹　律師揭3重點：剩黃國昌扯政治口水

全才女神milet寵台粉回來了！11月挑戰更大場地：要來聽我唱歌　

獨／樓文豪掏空遠航入監再曝醜聞！苦主是賓士代理商二代

看東西全變形！她腦下垂體腫瘤壓迫眼球　台大術中MRI避留後遺症

被罵怕？郭智輝昨喊「股災要有準備」　今改口：我不是那麼熟悉

生活熱門新聞

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

台中慢車道飆84公里！　苦主噴1.2萬扣牌6個月

可能有颱風！　預估路徑曝

台灣贏了！中國媽媽嗆搞什麼　她回嘴1句「當場惦惦」

8月底掰了！LINE「實用1功能」照片影片將消失

午後大雷雨炸半個台灣「下到發紅」　降雨熱區一次看

跨欄美少女張博雅　網讚神似港星朱茵

超準冰淇淋心測　看出你在異性眼中的第一印象

陳詩媛介紹王齊麟新搭檔　被貼臉放閃

斗內高承睿！體育贊助媒合庫一度癱瘓

李洋體大開課教羽球　網：想重讀大學

今明雨最多！　下最大地區曝

快訊／國家警報響了！大雷雨轟4地　暴雨警戒區曝

更多熱門

相關新聞

台鐵推2款御守「追婚成功+好孕」　今起限定6天開賣

台鐵推2款御守「追婚成功+好孕」　今起限定6天開賣

農曆七夕即將到來，台鐵公司推出「追分（婚）成功」御守，以數款車型做為背景搭配紅色，每組並內含一張「追分成功」名片式車票，表達愛意，並加碼推出白沙屯好孕御守，今（5日）起至8月10日，在台鐵夢工廠網路商店及實體門市販售。

台鐵新車延誤發生率高於平均　5班新自強號「誤點王」出爐

台鐵新車延誤發生率高於平均　5班新自強號「誤點王」出爐

蘇花海運再延一天「免費疏運至8/4」　一表看航班異動

蘇花海運再延一天「免費疏運至8/4」　一表看航班異動

台鐵今恢復全面通車「部分慢駛延誤」　9月將小幅改點

台鐵今恢復全面通車「部分慢駛延誤」　9月將小幅改點

即／台鐵苗栗站女子落軌　遭自強號爆頭慘死

即／台鐵苗栗站女子落軌　遭自強號爆頭慘死

關鍵字：

台鐵EMU3000交車花東運能

讀者迴響

熱門新聞

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」紓壓

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」

IBA未公開林郁婷檢測結果：台灣拳協要求的

殺小女友潛逃！陳修將通緝「新大頭照」曝

舉戴資穎為例！安洗瑩夢想就是發聲

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面