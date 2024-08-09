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台鐵拚明年第1季「取得碳足跡標籤」　車票加印「綠色腳ㄚ」

▲▼台鐵車票,QRcode,企劃處長江明宜。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵爭取取得碳足跡標籤，希望明年第1季車票可以加印綠色腳ㄚ。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為落實2050淨零排放國家政策，台鐵公司宣布啟動「旅客運輸服務碳足跡」及「組織型溫室氣體盤查」，目標希望明年第1季取得碳足跡標籤使用權，屆時台鐵車票上將首度出現碳足跡「腳ㄚ」。

高鐵車票上已有碳足跡標籤，台鐵今年將啟動「旅客運輸服務碳足跡」及「組織型溫室氣體盤查」，台鐵企劃處長江明宜表示，高鐵僅有12個車站和1種車型，台鐵則有241個車站，今年第一步啟動將針對32個特等站、一等站，以及自強號、莒光號和區間車三車種共40車型等，進行盤查溫室氣體排放，這是比高鐵困難的地方。

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江明宜指出，台鐵EMU3000型新自強號新車上周全數到位，將更節能減碳，未來也將擬定減碳路徑和方案，以列車為例，希望將柴油車淘汰，以電聯車為主，車輛購買也會以節能減碳車輛為主，另許多車站也推動綠建築，並推動減少用電支出，譬如北捷將燈管更換節能型，一年減少1千多萬元用電支出，台鐵各車站也將排定和評估更換計畫。

江明宜指出，台鐵目標希望在明年第一季取得「旅客運輸服務碳足跡標籤使用權」，希望屆時車票上將可以加印碳足跡「腳ㄚ」，鐵路成低碳運具，官方網站、車票、APP等也都會揭露碳足跡資訊，另114年第4季希望可以通過4個特等站與28個一等站共32個車站「組織型溫室氣體外部查證」，下個階段要拿到減碳足跡，根據高鐵經驗，第二個階段要花5年時間。

▲▼台鐵企劃處長江明宜。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵企劃處長江明宜(左)說明啟動碳足跡等盤查計畫。（圖／記者李姿慧攝）

根據經濟部「2022年燃料燃燒之二氧化碳排放統計與分析」報告顯示，台鐵潛在排碳成本最高，約1.21億元，高鐵居次約8390萬元。因應2050淨零排放，環境部擬對排碳大戶課徵碳費，運輸業雖未納入首波徵收名單，但可能受台電未來遭徵收碳費增加成本或調漲電價間接影響。

台鐵公司則表示，碳費課徵對象不是台鐵，而是源頭台電，若電費增加，台鐵電力支出也會增加，台鐵票價已經29年沒有調整，今年9月將會檢討，不過並非碳費等因素。

台鐵指出，未來除了持續配合政府公共運輸政策外，同時也持續研議採取能源多樣化措施、提升設備效能、耗能監控等相關減碳方案，以減少碳排放量，轉型為低碳企業，進一步實現低碳社會，提升服務品質，落實社會責任，並實現未來的永續發展。

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