算命師嘆「小三鐵掃帚」帶衰！友狂勸：養小鬼很準的　他不聽出事了

▲不少人對人生感到困惑，需要有人給予方向指引時，都會去算命。（示意圖／PIXABAY）

文／CTWANT

不少人對人生感到困惑，需要有人給予方向指引時，都會去算命。一名網友分享，當時帶著小三去算命，結果算命師鐵口直斷小三是「鐵掃帚的命」，但自己年輕鐵齒，豈料之後發生的事一一應驗，讓他直呼再也不敢去算命。

原PO在《匿名公社》表示，5年前去三重一間算命館，算命師第一句話就說「她是你的小三」，接著說「她是鐵掃帚的命，她爸死了，她哥也走了，一個兒子不在身邊，讓她前夫帶著，那兒子不是她前夫的種」。原PO透露，自己連名字、八字都還沒說。

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算命師繼續講，「你娶這個，今年錢流就會出事，會被最好朋友倒帳，你家會出車禍，結婚撐不過3年。」原PO表示，朋友說這間是養小鬼的，很邪，但很準，自己看著辦，但當時年輕鐵齒，不顧一切就跟當時老婆談離婚，付了一筆錢修成惡果，一整個昏頭。

原PO提到，很快地跟小三結婚，結果真的如同算命說的，生意失敗，媽媽車禍差點走了，更恐怖的是真的撐不過3年就離婚，「我後來醒了，深深覺得這個小鬼算命邪得恐怖，找小三真的會有報應，現在的我，不敢再去算命，好好過日子。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「老師都說了還這麼反骨呀」、「我說別人的災事，靈驗了，說我是烏鴉嘴」、「風流還扯怪力亂神」、「不管是不是真的，算命師也算是做善事，讓元配遠離這個爛人禍害」、「只能說你老婆會感謝你放過她」。

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