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27歲警出勤「後腦重摔」昏迷！最新傷況曝光　2月前才獲頒榮譽狀

▲台南市警麻豆分局六甲分駐所何姓警員，父親節凌晨處理自小客車自撞車禍時，被1輛大貨車捲起掉落之電纜線勾扯造成何員後腦著地腦出血昏迷，家屬與同事紛紛集氣祈早日脫險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南27歲警處理車禍卻重摔昏迷，最新傷況曝光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市警察局麻豆分局六甲派出所27歲何姓員警，父親節凌晨出勤處理自撞車禍時，遭大貨車輪胎壓過所捲起的電纜線勾扯到，後腦重摔在地陷入昏迷，經緊急送醫搶救，目前仍在加護病房觀察中。警方指出，何員不久前才獲頒榮譽狀，是一名楷模員警，何員最新狀況曝光。

回顧整起事發經過，一名18歲黃姓男子8日凌晨無照駕駛汽車沿台1線南下，行經六甲區一帶時，疑似因疲勞駕駛自撞路邊交通號誌桿、標誌牌桿、消防栓及路旁商家數台車，由於撞擊力道猛烈，紅綠燈當場被撞倒，附近電纜線也掉落路面。

▲台南市警麻豆分局六甲分駐所何姓警員，父親節凌晨處理自小客車自撞車禍時，被1輛大貨車捲起掉落之電纜線勾扯造成何員後腦著地腦出血昏迷，家屬與同事紛紛集氣祈早日脫險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

六甲分駐所當時正在擔服巡邏勤務的27歲何姓員警、33歲蘇姓員警獲報後，隨即趕赴現場處理。不料，事故處理到一半，一輛大貨車行經該處，意外捲起掉落地面的電纜線，2名員警當場遭電纜線勾扯重摔在地，被緊急送醫搶救。

其中何姓員警因後腦著地，傷勢較為嚴重，陷入昏迷在加護病房觀察中，蘇姓員警則是受有擦傷，經院方協助處理過後，目前已出院休息。

▲台南市警麻豆分局六甲分駐所何姓警員，父親節凌晨處理自小客車自撞車禍時，被1輛大貨車捲起掉落之電纜線勾扯造成何員後腦著地腦出血昏迷，家屬與同事紛紛集氣祈早日脫險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，何員從警6年，2023年才調到麻豆分局服務，他2022年6月結婚，女兒才出生2個多月，6月3日才因獲選台南市政府警察局「113年廉潔楷模」，獲頒台南市政府警察局麻豆分局榮譽狀，不料，卻發生意外，親友紛紛集氣，希望他能康復。

稍早院方傳來好消息，後腦部出血重傷的何姓警員，經醫療團隊全力搶醫治，目前人已逐漸清醒，但因人在加護病房，身上有許多維生監測的管線，尚無法有效清楚的表達，主治醫師表示，再2、3天後，院方會安排腦部斷層掃瞄檢查，看看腦部狀況，再作進一步判斷，目前是朝好的狀況發展，希望能早些脫離險境轉至普通病房。

▲何員2個月前才獲頒榮譽狀。（圖／記者林東良攝）

▲何員2個月前才獲頒榮譽狀。（圖／記者林東良翻攝）

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