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台南24日起10區單向2車道　開放機車不強制二段式左轉

台南24日起10區單向2車道　開放機車不強制二段式左轉

▲10行政區自8月24日起將一次性全面開放，同時也保留原機車二段式左轉待轉區。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府為保障機車族路權及騎乘安全，自2023年10月起針對單向2車道路型內側仍禁行機車道路展開專案檢討，迄今已將16條路段原禁行機慢車標字刨除並移除兩段式左轉牌面，讓機車可以騎乘內側車道並依需求選擇左轉方式，10行政區自8月24日起將一次性全面開放，同時也保留原機車二段式左轉待轉區。

台南24日起10區單向2車道　開放機車不強制二段式左轉

經分析開放路段的交通事故並未明顯增加，且用路人普遍反映良好，為利道路行車管制的一致性及用路人易於辨識，針對目前已開放的10處行政區（原六區加永康區、仁德區、歸仁區與關廟區）內所有單向兩車道路段，自8月24日起將一次性全面開放，同時也保留原機車二段式左轉待轉區。

交通局局長王銘德指出，從去年10月起逐步推動開放單向2車道機車行駛內側車道及取消強制機車二段式左轉的試辦計畫，已實施的16條路段總長32.4公里共計384個路口，因開放路段長度與路口已達一定數量，各種路段型態、路口管制方式、特殊路口等均已有涵蓋，且經過相關成效評估，整體而言單向2車道路型內側車道開放機車騎乘、路口直接左轉並未明顯增加道路行車風險。

台南24日起10區單向2車道　開放機車不強制二段式左轉

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲在道安會報指示該專案檢討如評估無增加交通安全疑慮時應加速、擴大來做開放，交通局檢討已開放的10處行政區目前剩36條道路尚未開放，將自8月24日起全面開放，交通局將提前兩周派工移除36條路段上的強制機車兩段式左轉標誌，並增設相關指示牌面，從24日凌晨開始機車即可行駛上述道路內側車道，並於路口選擇於內側車道直接左轉或於外側車道進行二段式左轉，禁行機慢車標字預計113年底前完成刨除，標字未完全刨除前警察局亦將配合在開放路段不舉發違規行駛禁行機慢車道。

交通局長王銘德表示，檢討台南市其它行政區尚有15區共27條路段仍屬單向2車道路型且內側禁行機車、管制路口應二段式左轉，考量路段分散且交通特性（如整體車流量、運具使用年齡等）與都會區略有差異，將再持續與地方溝通後續推動辦理方式。

台南24日起10區單向2車道　開放機車不強制二段式左轉

交通管制科科長方川和表示，上述10行政區內除市府主管道路外尚有公路局及工業園區權管道路，永康區台20線的中山南、北路公路局新化工務段刻正辦理路面更新及標線重繪，將併入本次36條路段內同步於8月24日起開放，另工業園區道路權管單位原則上同意配合市府政策，惟涉及工程經費等因素無法配合於8月24日同步開放，交通局將再與各路權單位溝通後續推動時程，因此交通局特別提醒用路人行經台南產業園區(科工區)、新吉工業區、永康科技工業園區、安平工業區等4處園區內道路仍應遵循道路上實際交通設施之管制方式來騎乘與左轉彎。

各工業園區權管道路範圍內屬單向2車道路段：台南產業園區(科工區)：科技五路、工業二路、工業五路、工業六路。新吉工業區：新吉一路、新吉二路、新吉三路、新吉五路、新吉六路、安新一路、安新二路、安新三路、安新五路、安新六路。永康科技工業園區：永科環路、永科東路、永科五路。安平工業區：新平路、新樂路、新信路。

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