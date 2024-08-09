女兒才2月大…台南27歲警父親節出勤「重摔昏迷」！親友集氣盼脫險

▲台南何姓警員，父親節凌晨處理自小客車自撞車禍時，被一輛大貨車捲起掉落之電纜線勾扯造成何員後腦著地腦出血昏迷，家屬與同事紛紛集氣祈早日脫險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警麻豆分局六甲分駐所27歲何姓警員，父親節8日凌晨3時許處理一件自小客車自撞車禍時，遇一輛大貨車行經事故現場，捲起掉落的電纜線勾扯造成員警摔倒，何姓警員後腦著地腦出血送醫昏迷，目前在加護病房觀察治療，同事及家屬一起集氣，祈求何員早日脫離險境。

8日凌晨3時許，18歲黃男無照駕駛自小客車沿台1線南下，行經台南市六甲區一帶時，疑似疲勞駕駛，自撞道路旁交通號誌桿、標誌牌桿、消防栓及路旁商家數輛汽車，導致號誌故障及電線掉落，六甲分駐所當時擔服巡邏勤務的何姓、蘇姓警員獲報後立即前往處理。

2名員警在處理事故過程中，1名翁男駕駛的大貨車行經現場，意外勾起掉落的電纜線，造成兩名警員被電纜線勾扯倒地受傷，被送往柳營奇美醫院救治，何姓警員因往後重摔，後腦部著地，傷勢相當嚴重，陷入昏迷，目前在加護病房治療觀察中；而蘇員傷勢較輕，受有擦傷，目前已出院休息。

為方便家屬照顧，何姓警員目前已轉往永康奇美醫院救治，台南市警察局局長林國清及麻豆分局長章振國獲悉後，第一時間立即趕往醫院關心何員傷勢，並慰問家屬，同時請院方醫療團隊全力醫護何員早日康復。

據了解，何男2023年10月透過統調才調來麻豆分局服務，他2022年6月結婚，目前育有2個月大的女兒，何員平日工作認真，從他服務6年即可透過統調回台南麻豆分局服務及在麻豆分局服務近1年的表現來看，是名優秀的員警，遇到此一意外，令同事感到不捨，家屬與同事紛紛集氣，祈求他早日脫離險境。

奇美醫院醫指出，經醫療團隊全力搶救，目前何員對家屬呼喚聲已有反應，何員後腦出血傷勢嚴重但已穩定，目前朝好的方向發展，但離意識清楚仍需要點時間，醫院會全力醫治何員。