大漢學院全面停招！教育部准了　明年退場「剩99學生轉校」

▲教育部通過，大漢技術學院從113學年停招，114學年起停辦。（圖／翻攝自google map）

記者許敏溶／台北報導

教育部諮詢會7月底同意大漢技術學院退場計畫，外界認為該校停招停辦時間不遠。教育部在今（9日）正式核定，大漢學校財團法人所設大漢技術學院自113學年度起停止全部招生，並自114學年度起停辦。預估明年停辦前學生剩下約99名，將會安排轉學，並補助每人每學期1.5萬元交通及住宿等費用，直到畢業為止。

受到少子女化浪潮影響，大漢學院招生情況不佳，難以持續辦學，經評估後，根據私校法規定，在6月5日該校校務會議報告學校停辦計畫，並經第14屆第9次董事會議審議通過後函報教育部。停辦計畫經過「私立學校諮詢會」意見後，提「專科以上學校設立變更及停辦審議會」審議通過，核定從113學年度起停止全部招生，並自114學年度起停辦。

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為維護學生就學權益，教育部指出，大漢技術學院在113學年度正常運作，目前仍在學學生數約為279人，114學年度停辦前學生人數預計約99人。學校法人承諾學校停辦前轉學學生，補助每人每學期1.5萬元，補貼到應屆畢業前的交通及住宿等費用。

在教職員工權益方面，教育部表示，全校共23位專任教師，安置規劃除依法申領教職員工公保養老給付、勞保養老給付、私校退撫儲金（退休金或資遣費）、勞工退休金外，給予優於私立高級中等以上學校退場條例規定之資遣優退慰助金。另教育部已建置大專教師人才網提供職缺查詢，並推動人力躍升培訓及媒合計畫，提供資遣及離退之教職員工轉職管道協助轉職，協助學校完成退場。

教育部指出，在少子女化不可逆的浪潮下，大漢學校財團法人考量學校營運狀況，自行申請停辦。教育部將督導大漢學校財團法人依停辦計畫及相關規定辦理並確實執行；另就停辦計畫所做的承諾事項，也將作為後續審查及核定改辦計畫依據。