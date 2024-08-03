奉獻教育接受挑戰　屏東柯仕偉、余畇緗獲師鐸獎

▲萬巒國中主任余畇緗獲師鐸獎 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

教育部公布113年師鐸獎，屏東縣今年度由恆春國小主任柯仕偉及萬巒國中主任余畇緗2人獲此殊榮。

柯仕偉主任長期在恆春半島服務，積極推動學務輔導、在地民謠與文化學習、戶外教育活動，並利用假日邀集畢業班學生用單車行腳在地超過6,000公里，14年頭陪伴超過500名孩子，沒有一年缺席。

柯主任透過民謠大賽讓弱勢孩子站上舞台獲取掌聲，不只長出學習自信，更種下對故鄉文化認同的種子。其自103年起投入防災教育，成功將恆春國小打造成防災校園，也為教育部防災推動有功人員；從硬體建置深化到軟體課程建構，獲得全國績優、教學創新及合作共進獎項，並於105年榮獲教學卓越銀質獎及112年榮獲教學卓越金質獎，教育奉獻精神令人感佩。

▲恆春國小主任柯仕偉獲師鐸獎 。（圖／屏東縣政府提供）

余畇緗主任是一位全方位的教育工作者，熱愛行政與教學工作。她勇於接受12年國教、雙語教學等創新工作的挑戰，建構完善的工作模式，並帶領團隊落實各項政策。在12年國教的推動過程中，她與同事積極討論、付出時間與同仁共學成長。

在雙語教學方面，她從單一領域逐步耕耘到多領域，引進跨領域的專業師資入校，提升學生英語能力有顯著成效，她更主動提升自我英語能力，成為同仁學習的典範。此外，余主任獨具人文關懷情操，在學生、家長及同仁的互動中展現豐富的同理心。她關注弱勢學生，積極爭取資源予以協助；對同事則以溝通化解矛盾，共建友善工作平台；處理學生家訪緊急事件時，以臨危不亂的態度，獲得同事的感佩；擅長化繁為簡和採用趣味性教學法，深受學生喜愛。

113年度師鐸獎預定於9月26日在陽明山中山樓由賴總統親自頒獎；屏東縣政府也將於9月27日進行表揚與典範學習的分享。