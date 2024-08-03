千名公幼教保員上街抗議！籲檢討「一園雙軌」不平等待遇

▲約千名公幼教保員到教育部前抗議，呼籲政府檢討「一園雙軌」政策。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

全國幼教產業工會今（3日）號召超過千名公幼教保員走上街頭，遊行隊伍頂著超過37度高溫，從中正紀念堂出發走到教育部，並高喊「教保要平權、權益要健全、教保無歧視、福利要一致」等口號，呼籲政府檢討「一園雙軌」錯誤政策，以及教保員與幼教師待遇不平等問題，希望教育部和勞動部釐清責任歸屬，不要互踢皮球。

13年前幼托整合後，幼兒園師資分為教師、教保員。全國幼教產業工會不滿教保員與幼教師待遇不平等，約千名來自全台的公幼教保員，今天下午在中正紀念堂集合，頂著超過37度的高溫，沿著中山南路走到教育部，沿途高喊「教保要平權、權益要健全」等口號，並提出11點訴求，希望政府改善13年來幼托整合的錯誤政策。

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全國幼教產業工會理事長許文菁表示，全國約有7千位教保人員，但幼托整合13年來，教保員工作環境惡化，儘管教保員跟教師做同樣工作，但待遇與權益卻有顯著差異。像是公幼教保員沒有國民旅遊卡；教保員取得碩士資格，薪水只提升1.05倍，幼教師卻提升1.16倍，呼籲政府檢討「一園雙軌」錯誤政策，以及教保員與幼教師待遇不平等問題。

參與今天活動的「H教保員」說，幼托整合13年來，教保員跟教師做一樣工作，以她自己為例，自己和教師一樣在研究所拿到畢業證書，但是教保員待遇卻遠不如教師，沒有國民旅遊卡；還有一位自己認識的教保員，懷孕38周想請產假卻不能請，因為教保員屬於勞工，最終因此流產，至今快5年而無法再懷孕。

▲約千名公幼教保員今天上街，呼籲教育部檢討「一園雙軌」政策。（圖／記者許敏溶攝）