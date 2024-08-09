　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本首度示警！南海海槽是什麼、災情多慘重？　3大QA一次看

▲▼ 日本311大地震,東日本大地震。（圖／路透）

▲日本311大地震共造成1.59萬人死亡。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，氣象廳緊接著發布「南海海槽地震臨時情報」，警告未來一周可能發生巨大地震。本文整理「南海海槽」究竟是什麼、可能帶來何種破壞等3大關鍵問題。

「南海海槽」大地震是什麼？

「南海海槽」指的是，九州日向灘到靜岡縣駿河灣之間，大約700平方公里的板塊隱沒帶，深度約4000至4800公尺。

日本政府地震調查委員會預測，這裡在未來30年發生芮氏規模8至9的巨大地震，機率為70%至80%。若根據規模8地震每100至200年發生一次，以及10年前的災害狀況設想，如果發生最大等級地震，東西日本都將遭受劇烈搖晃，沿海地區恐怕還會出現逾30公尺的巨大海嘯。

根據2019年的最新估算數據，在最悲觀情況下，死亡人數可能高達23.1萬人，被毀建築物超過209萬棟，經濟損失達到213.7兆日圓。

「南海海槽臨時情報」是什麼意思？

日本氣象廳觀測到南海海槽沿線出現異常現象，或者評估發生大地震的可能性比平時更高時，就會發布「南海海槽地震臨時情報」，後方還會附加關鍵字，例如「南海海槽地震臨時資訊（調查中）」等。

此機制2019年啟用，受到這次規模7.1地震影響首度發布。此情報會透過電視、網路、廣播、宣傳車、防災行政無線電等方式宣傳，中央與地方政府也會根據關鍵詞及情勢，呼籲民眾採取相對應的防災應對措施，包括前往避難所等。

▲▼ 日本311大地震,東日本大地震。（圖／路透）

日本政府如何應對？

《每日新聞》報導，政府中央防災委員會持續估算最新災害情況，並且試圖減少損害與傷亡。

具體政策包括指定「防災對策推進區域」和「海嘯避難對策特別強化區域」，這些地方由中央負擔的防災成本比例提高，推廣建造海嘯避難塔、改善避難路線等措施。

此外，政策也強調「災前復原」，也就是要求地方政府提前採取防災措施，並且考慮到災後社區發展的防災概念，例如在預計受到南海海槽影響的地區，提前將公共設施遷移至高地，或者決定在哪裡建造臨時住房等。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／挪威郵輪奮進號「遊客落海死亡」　
31歲台男在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開
快訊／少林最帥武僧車禍死亡　得年21歲
南海海槽不排除「規模9超級強震」　專家示警：海嘯會影響台灣
快訊／冷臉開槍爆紅！南韓女射擊手突昏倒　CPR搶救
陸記者考全紅嬋英文秒被拒　「8字」回應…粉絲讚：懟得好
不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人
王陽明信義區開阿法被撞！下車怒飆肇逃男：還在笑
快訊／北捷休息室爆藏毒！涉案司機複驗結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

宮崎大學2研究室「震後對比」曝光　日網狂讚：防震措施超重要

塞納河水質堪憂　瑞典25歲泳將宣布退賽：有人游完生病了

爸媽給女嬰喝到受汙染配方奶粉　「出生13天」嚴重腦損傷身亡

你帶太多錢囉！　成田機場「嗅鈔犬」打詐出任務

快訊／冷臉開槍爆紅！　南韓女射擊手昏倒CPR搶救

體操少女輕巧一躍「頭竟消失了」　奧運秀出奇幻1招太驚人

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

日本首度示警！南海海槽是什麼、災情多慘重？　3大QA一次看

中東戰雲密布！以色列同意15日恢復停火談判　伊朗考慮取消報復行動

傳伊朗總統懇求最高領袖「別攻打以色列」　憂恐導致國家崩潰

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範

外國選手跪求台灣珍奶徽章 擊劍王子陳弈通出手助圓夢！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

沒洗澡可上床請舉手　見台下一片老師崩潰

宮崎大學2研究室「震後對比」曝光　日網狂讚：防震措施超重要

塞納河水質堪憂　瑞典25歲泳將宣布退賽：有人游完生病了

爸媽給女嬰喝到受汙染配方奶粉　「出生13天」嚴重腦損傷身亡

你帶太多錢囉！　成田機場「嗅鈔犬」打詐出任務

快訊／冷臉開槍爆紅！　南韓女射擊手昏倒CPR搶救

體操少女輕巧一躍「頭竟消失了」　奧運秀出奇幻1招太驚人

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

日本首度示警！南海海槽是什麼、災情多慘重？　3大QA一次看

中東戰雲密布！以色列同意15日恢復停火談判　伊朗考慮取消報復行動

傳伊朗總統懇求最高領袖「別攻打以色列」　憂恐導致國家崩潰

天道盟正義會洗錢2500萬！車手失聯視同背骨　幹部擔責慘遭私刑

天王胡瓜首度當保母　氣餒「我連小禎胡釋安都沒帶過」

安洗瑩舉戴資穎為例猛批　韓國羽協會長反駁「她表達方式笨拙」

伊能靜「同框」前夫庾澄慶！為小哈利露臉…網驚：以為帳號是假的

挪威郵輪奮進號「驚傳遊客落海」！業者認已罹難：全力提供必要協助

她上腹反覆疼痛難耐竟「非結石性膽囊炎」已腫如拳頭大

宮崎大學2研究室「震後對比」曝光　日網狂讚：防震措施超重要

全聯加碼「60元福利餐盒」接棒！2款海鮮新口味亮相　南部也吃得到

下遊覽車「直接橫越馬路」機車煞不住猛撞　台中男當場倒地

塞納河水質堪憂　瑞典25歲泳將宣布退賽：有人游完生病了

伯朗大道騎電動車…遊客爽比YA下秒「整車摔進田」！嬰兒從懷中飛出

國際熱門新聞

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

林郁婷與阿爾及利亞女將遭對手羞辱！義大利奧會曝內幕

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

林郁婷陷性別爭議　韓媒亂下標「XY染色體」

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

加拿大AV辣妹奪銅「狂扭電臀」嗨翻

看YT自學射箭登奧運　他射出1分意外爆紅

7.1強震！鹿兒島木造住宅傾斜倒塌

冠軍女棋士用水銀毒害對手　過程全被拍

即／日地震上修7.1！海嘯注意報區域擴大

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

舉國旗慶祝「下秒銅牌飛了」掩面痛哭

即／日本7.1地震「第一波海嘯」已到達！

更多熱門

相關新聞

日本「田徑女神」大露腹肌　甜美一笑網全暈

日本「田徑女神」大露腹肌　甜美一笑網全暈

本屆巴黎奧運各國美女運動員成為運動場外的焦點，尤其在田徑場上更是美女如雲，除了有中華隊21歲的「跨欄美少女」張博雅外，有日本「田徑女神」之稱田中佑美，被網有大讚有張「初戀臉」，外加高挑長腿，迷倒一票男性粉絲。

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

即／高雄師生赴日遇宮崎7.1強震　11人回報平安

即／高雄師生赴日遇宮崎7.1強震　11人回報平安

日本氣象廳示警「注意巨大地震」　一周內恐再有規模7↑餘震

日本氣象廳示警「注意巨大地震」　一周內恐再有規模7↑餘震

日本7.1地震「約23顆原子彈能量」！專家：留意是否連動南海海槽

日本7.1地震「約23顆原子彈能量」！專家：留意是否連動南海海槽

關鍵字：

地震日本南海海槽防災氣象廳

讀者迴響

熱門新聞

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰　67歲父還有18歲兒

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

女駕駛違規左轉！騎士噴飛5圈重摔慘死　她下車只看車頭

郭婞淳連3屆奧運奪牌　頒獎感動落淚

郭婞淳連3屆奪牌第一人！乖乖超搶戲

陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

阿嬤過世缺席…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

台南雷雨多地區積淹水　市長臉書被「放假」洗版

柯瑞轟36分　美國男籃17分逆轉闖金牌戰

新手媽花8800找最強命名師！見2組名傻眼

遭傳召妓、薪資過高　林飛帆：已報警

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家

更多

最夯影音

更多

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面