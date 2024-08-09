日本首度示警！南海海槽是什麼、災情多慘重？　3大QA一次看

▲日本311大地震共造成1.59萬人死亡。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，氣象廳緊接著發布「南海海槽地震臨時情報」，警告未來一周可能發生巨大地震。本文整理「南海海槽」究竟是什麼、可能帶來何種破壞等3大關鍵問題。

「南海海槽」大地震是什麼？

「南海海槽」指的是，九州日向灘到靜岡縣駿河灣之間，大約700平方公里的板塊隱沒帶，深度約4000至4800公尺。

日本政府地震調查委員會預測，這裡在未來30年發生芮氏規模8至9的巨大地震，機率為70%至80%。若根據規模8地震每100至200年發生一次，以及10年前的災害狀況設想，如果發生最大等級地震，東西日本都將遭受劇烈搖晃，沿海地區恐怕還會出現逾30公尺的巨大海嘯。

根據2019年的最新估算數據，在最悲觀情況下，死亡人數可能高達23.1萬人，被毀建築物超過209萬棟，經濟損失達到213.7兆日圓。

「南海海槽臨時情報」是什麼意思？

日本氣象廳觀測到南海海槽沿線出現異常現象，或者評估發生大地震的可能性比平時更高時，就會發布「南海海槽地震臨時情報」，後方還會附加關鍵字，例如「南海海槽地震臨時資訊（調查中）」等。

此機制2019年啟用，受到這次規模7.1地震影響首度發布。此情報會透過電視、網路、廣播、宣傳車、防災行政無線電等方式宣傳，中央與地方政府也會根據關鍵詞及情勢，呼籲民眾採取相對應的防災應對措施，包括前往避難所等。

日本政府如何應對？

《每日新聞》報導，政府中央防災委員會持續估算最新災害情況，並且試圖減少損害與傷亡。

具體政策包括指定「防災對策推進區域」和「海嘯避難對策特別強化區域」，這些地方由中央負擔的防災成本比例提高，推廣建造海嘯避難塔、改善避難路線等措施。

此外，政策也強調「災前復原」，也就是要求地方政府提前採取防災措施，並且考慮到災後社區發展的防災概念，例如在預計受到南海海槽影響的地區，提前將公共設施遷移至高地，或者決定在哪裡建造臨時住房等。