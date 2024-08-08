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聲援林郁婷！他曝訓練對象「都我們幾個臭男生」：她才54～57kg

▲▼林郁婷。（圖／財團法人體育運動發展促進基金會提供）

▲林郁婷。（圖／財團法人體育運動發展促進基金會提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣拳后林郁婷先前莫名遭質疑參賽資格，引發性別爭議。就有一名男網友在Threads發文，「我曾是林郁婷的2016陪練員，也是她的學弟、家人」，曝光林郁婷練拳十幾年的辛酸，包括只差一步就能扣關2016里約奧運、因為性別被取消銅牌資格、遭質疑外表像男生、跨性別等等，令他超心疼。

林郁婷多年前的陪練員在Threads發文，「她在訓練的對象都是我們這幾個臭男生，還有國訓內的選手…你／妳們有想過，她那時候的體重就是54～57上下嗎？」他指出，林郁婷練拳十幾年，付出各種努力、時間和心血，就是為了拿奧運獎牌，「那時候2016里約奧運只差一步取得資格，讓她一度懷疑自己…」

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後來林郁婷又努力重新站上世錦賽，不僅奪下金牌，甚至拿到跨量級的金牌，另外還有亞運金牌，後來又取得東京奧運資格，「給予自己的期望卻不是自己想要的！」他表示，林郁婷去年因為性別被取消銅牌資格，令他難以相信，「連一個證據都沒有，就能夠取消別人的獎牌？一個人付出多少努力，卻因為協會的問題，導致選手的生涯發展？」

讓他更無法接受的是，憑什麼說林郁婷不是女生？「因為一個外表比較像是男生，就說是男生嗎？再來是跨性別，從頭到尾都是女生，哪來的跨性別？」最後他也直呼，長期高強度、高壓的訓練，林郁婷的體脂可能比很多男生都還要低。

看到貼文後，眾人也心疼不已，「不要說體態了，她就連各種不服輸的精神都比男生堅強了」、「感謝有你，看你的文字更能體會她有多麼坎坷，更感受到那份無堅不摧的毅力」、「謝謝你發聲，這篇應該要讓全世界看到」、「看到她控制體重到整個人還有臉都瘦巴巴，超心疼的。」

由 @hao_xiang1027 發佈
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