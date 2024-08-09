新竹男販毒只賣1人　賺3000元要關4年2個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）2021年12月間3次販毒，對象均為同一人，共計獲利3000元。新竹地院法官日前審理此案，依販賣第二級毒品罪，3次，各判處阿輝有期徒刑3年10個月，合併應執行刑期為4年2個月，全案仍可上訴。

▲阿輝販毒獲利3000元，代價卻要坐牢4年2個月。（示意圖／記者李毓康攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝在2021年12月間與一名毒蟲相約在超商、路邊進行毒品交易，一共交易3次，共計賣出1公克甲基安非他命，不法獲利3000元。事情露餡之後，阿輝面對警詢、檢方偵查及法院審理時，均坦承不諱。

新竹地院法官認為，阿輝販賣第二級毒品，行為雖然不妥，但交易數量、價金都不高，而且3次交易的對象均為同一人，與大量走私進口或長期販賣毒品之大盤、中盤毒販不同，縱使適用毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑後之最低度刑，仍難認符合比例原則，因此依刑法第59條規定，酌予減輕其刑。

法官表示，阿輝過去有毒品前科，如今又因販毒被逮，他的行為不僅助長施用毒品惡習，還會危害到國民身體健康及社會治安，考量到他已經坦承全部犯行，犯後態度尚稱良好，販賣的毒品數量及金額也不多，最終依販賣第二級毒品罪，3次，各判處有期徒刑3年10個月，合併應執行刑期為4年2個月，全案仍可上訴。