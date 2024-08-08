騎士被按喇叭怒比中指　法官2原因判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿銘（化名）今年2月間騎車行經新竹市東區某路口，與另一名駕駛A男發生行車糾紛，他不滿被按喇叭，憤而比了一次中指。新竹地院法官認為，阿銘比中指只是為了宣洩不滿，也不會對A男的心理狀態或社會生活關係造成嚴重不利影響，現有證據不足以認定他有公然侮辱之嫌，最終裁定無罪。

▲阿銘不滿被按喇叭，怒比中指反擊，因而挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方起訴認為，阿銘今年2月間騎車行經新竹市東區某路口時，因與A男發生行車糾紛，心生不滿，竟在公眾往來的道路上，對A男比中指一次，導致A男人格、名譽及社會評價貶損，涉犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪，因此依法將他起訴。

但新竹地院法官認為，首先，依照台灣目前一般社會通念，比中指是「FUCK」或「X」等穢語的肢體手勢，不過，阿銘在被A男按喇叭之後，隨即比中指反擊，應當是為了宣洩被按喇叭的不滿，行為時間短暫，也沒有持續恣意謾罵或攻訐，顯然屬於偶發、輕率的負面冒犯言行，冒犯及影響程度輕微，難認逾越一般人可合理忍受的範圍。

再者，法官指出，中指手勢雖然有不雅或冒犯意味，但與個人在社會結構中的平等主體地位、自我認同、人格尊嚴互不牽涉，就算旁人看到這一幕，也不會對A男的心理狀態或社會生活關係產生嚴重不利影響，不足以損及A男的社會名譽或人格尊嚴。

法官表示，阿銘對A男比中指一次，客觀上冒犯及影響程度輕微，主觀上也難認他是出於故意貶損A男的社會名譽或名譽人格，而做出這樣的舉動，檢方所舉事證尚不足以證明他有公然侮辱之罪嫌，最終裁定無罪，全案仍可上訴。