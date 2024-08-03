外遇夫亂簽本票、花光子女薪水　妻心寒放生他

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿成（化名）被妻子指控長期未盡到家庭義務，不僅嗜賭、亂簽本票，還花光子女（已成年）的薪水，警方曾在遊樂場找到他，他卻依然故我不願返家。新竹地院法官日前審理此案，並裁定准許妻子的請求，判准兩人離婚。

▲阿成婚後嗜賭、外遇，後來乾脆離家出走，至今未歸。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

妻子在判決書中主張，丈夫阿成婚後常常徹夜不歸，未盡到家庭義務，近年來甚至流連於電子遊樂場，屢次由外遇對象接送回家，加上嗜賭、亂簽本票，導致債主追上門，又不顧勸阻，花光子女辛苦賺來的薪資。

妻子無奈表示，她勸過丈夫戒賭，但丈夫一聽，竟然扔下家中鑰匙離家出走，至今未歸，她向警局通報失蹤，警方曾在遊樂場找到丈夫一次，但丈夫依然故我不願返家，她認為這段婚姻已經無法繼續維持下去，因而決定向法院訴請離婚。

阿成經過新竹地院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

新竹地院法官認為，阿成長期沉溺賭博，又外遇、欠債，造成夫妻倆感情疏離，難有良性互動，他離家出走之後也無意與妻子保持聯繫，夫妻之間早已形同陌路，考量到兩人的婚姻有難以維持而得請求離婚之重大事由，且男方應負的責任較重，最終裁定准許妻子的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。