豪雨襲中南部「入夜到清晨雨最大」　下周一赴日「瑪莉亞」攪局　

▲低壓帶影響，今明兩天天氣不穩定。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶影響，今明兩天(9日~10日)中南部要留意深夜到清晨有局部短時強降雨，將是雨最大時刻，各地山區則要留意午後大雷雨，下周二後水氣減少。「瑪莉亞」位於日本東南側，未來朝北往日本移動，周日到下周一前往東日本旅遊要留意颱風影響。

中央氣象署技正謝佩芸表示，今明兩天台灣附近受低壓帶影響，天氣不穩定，中南部深夜到清晨、上午容易有局部短暫陣雨或雷雨，且有明顯雨勢，其他地區上午高溫炎熱、午後留意雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝佩芸進一步指出，台灣到海面處大低壓區，南側水氣多，今年5號颱風「瑪莉亞」位於日本東南側，預計未來朝北往日本移動，對台灣沒有影響，不過周日到下周一前往東日本民眾要留意颱風動態。

台灣低壓側水氣多，環境吹西南風，謝佩芸表示，目前西南部海面對流發展明顯，北部、東半部上午天氣晴朗，沒下雨時高溫炎熱，高溫可到33到36度，明顯對流集中西南側近海到陸地上，清晨到現在南部有明顯降雨和豪雨，嘉義以南到高雄、局部屏東地區仍有對流影響，氣象署已發布大雨特報，嘉義、台南、高雄北端觀測到大於100毫米時雨量。

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

謝佩芸指出，今天上午西南部降雨將逐漸緩和，中午後開始有熱力作用，各地留意午後雷陣雨發展，山區和近平地降雨明顯，特別是各地山區有短時強降雨；午後雷陣雨入夜後緩和，深夜西南風和環境風場交互作用，西南部沿海又有短暫陣雨，到明天清晨這段時間是降雨最大的時刻，中南部尤其雲林、嘉義以南明天上班時間前後會有較大雨勢。

謝佩芸提醒，明天天氣與今天類似，夜間到清晨中南部沿海要留意短時豪雨；周日、下周一台灣附近受西南風影響，天氣不穩定情況雖然減緩，但各山區仍要留意午後局部大雨，夜間到清晨西南部沿海有降雨；下周二、下周三整體水氣減少，各地多雲到晴，仍有午後雷陣雨，中南部沿海清晨到上午有零星短暫雨。

▼天氣重點提醒。（圖／氣象署提供）