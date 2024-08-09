快訊／雨區擴大「17縣市豪大雨特報」　大雷雨轟3地

▲17縣市豪大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶影響，對流雲系旺盛，中央氣象署今（9日）下午12時40分針對17縣市發布豪大雨特報，其中屏東縣出現豪雨，台北市雷聲大作，氣象署也對北北桃發布大雷雨即時訊息。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日屏東縣琉球鄉有豪雨發生的機率，基隆、大台北、嘉義以南、宜蘭、花蓮、台東地區及桃園至雲林山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，氣象署中午12時46分也對新北市、台北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時45分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署預報，今、明兩天低壓帶影響，台灣中南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其今日中南部地區有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區及馬祖、金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後北部、東北部及東部山區有局部大雨發生的機率。

▲17縣市豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

豪雨特報

影響時間：9日下午至9日晚上

＊豪雨：屏東縣

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣





大雷雨即時訊息示警區域

台北市：大安區、中正區、大同區、萬華區、文山區

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區

桃園市：龜山區