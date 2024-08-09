快訊／雨彈升級「15縣市豪大雨特報」　警戒到入夜

▲對流旺盛，部分縣市出現大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶影響，對流雲系旺盛，中央氣象署今（9日）上午11時55分針對15縣市發布豪大雨特報，其中屏東縣升級為豪雨。氣象署也對台南市發布大雷雨即時訊息。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日屏東縣琉球鄉有豪雨發生的機率，嘉義以南、花蓮、台東地區及新北至雲林、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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此外，氣象署下午12時08分也針對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時45分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署預報，今、明兩天低壓帶影響，台灣中南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其今日中南部地區有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區及馬祖、金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後北部、東北部及東部山區有局部大雨發生的機率。

▲15縣市豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

豪雨特報

影響時間：9日上午至9日晚上

＊豪雨：屏東縣

＊大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣