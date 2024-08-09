颱天外出洗衣服順便偷娃娃機！監視器全都錄　躲桌底仍被逮

記者邱中岳／台北報導

北市警局大同分局民族路派出所警員鍾志宏、吳琦翔於日前接獲民眾報案，有民眾經營娃娃機店，在強颱凱米來襲當晚，透過監視器發現有人正在竊取娃娃機裡面的商品，警方到場後配合在周遭巡邏，並將躲在附近洗衣店桌底的嫌犯逮捕，警方還查出男子因未出庭，遭地檢署發布通緝，偵訊後將他解送歸案。

警方調查，44歲的陳姓男子，在凱米強颱來襲之際，在颱風夜跑到北市民族西路上的洗衣機店洗衣服，等待期間竟然跑到附近的夾娃娃機店，以為四下無人鑽進洞口偷走裡面的娃娃，但是被害店家因為颱風天從監視器確認商品狀況，卻發現男子竟在偷取機台商品，立刻通知警方到場處理。

▲颱風天洗衣服，他在等待洗衣服期間，竟跑去偷娃娃機，被台主安裝的監視器當場拍下。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後，民族路派出所警員鍾志宏、吳琦翔帶著警專實習生朱冠嘉、蕭勝文，先了解報案人相關嫌犯特徵以及衣著，並到現場前往附近店家尋找竊嫌身影，最後在洗衣機店的桌子下面，找到躲藏在內的陳姓男子，陳男當場坦承犯行。

▲男子偷娃娃機被店家從監視器發現報警，警員在洗衣機下方找到人。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後查驗陳姓男子身分，並查出男子有多項前科，且還因為涉及2起竊盜案件，但是未到案開庭，分別遭到桃園地檢署、地院發布通緝，訊後也依照竊盜罪嫌送辦之外，另外也依竊盜通緝等罪嫌，解送相關單位歸案。

大同分局也呼籲，在玩娃娃機選物台時，勿用不正當方式取得物品，以免觸法、得不償失。