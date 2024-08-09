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查京華城案！檢調約談彭振聲　王定宇揭4重點：誰將倒大楣？

▲▼柯文哲 時事回應 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前台北市長柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲任內京華城案延燒，傳出現任市府已將資料送檢調，下週將約談前副市長彭振聲。對此，民進黨立委王定宇今（9日）表示，有4重點可以參考，第一「柯市府量身訂做容積獎勵」、第二「多位市府相關人員反對此舉」、第三「貪污治罪條例可處5年徒刑」、第四「柯市府給予京華城兩唯一待遇」，他強調，彭振聲好好回答，不會有大礙，但誰倒楣，就不知道了。

針對「京華城案」，王定宇於臉書指出4重點，第一，威京集團京華城的容積率從560%暴增到840%，而獎勵20%是柯市府為京華城量身訂做，沒有其他案件適用過，違反法律授權，違反細部計劃上位法令規定商三用地容積上限560%，牽涉到120億到200億的利益。

王定宇指出，第二，根據監察院調查報告顯示，當時柯市府法務局、府內人員、包括宋鎮邁等多位都審委員、外部顧問表示反對意見，認為於法無據。

王定宇提到，第三，依據貪污治罪條例第 6 條第1項第4款可處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。

王定宇說，第四，根據蔣萬安市府提供簡舒培議員正式公文指出，京華城案是柯任內，唯一由民間機關提送的都市計畫變更案，且由柯文哲親自簽准決行，此案也是柯任內「唯一」由市府協助，召開專家學者諮詢會議的都市計畫變更案。

最後，王定宇強調，柯文哲的副市長彭振聲，只要好好如實回答檢調，應該不會有大礙，但是誰會倒大楣？那就不知道了。

▼前台北市副市長彭振聲。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長彭振聲出席2022台北上海雙城論壇。（圖／記者林敬旻攝）

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