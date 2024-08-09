今年水逆「極凶險」！　命理師警告：這段期間別去旅遊

▲兩大凶星合相！李靜唯再度預言極大險兆。（示意圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣吠陀占星權威李靜唯日前發出警告，8月5日水星逆行開始，可能引爆兩大威脅。果不其然，月初全球股災爆發，8日日本則發生規模7.1的強震。李靜唯再度提醒，兩顆凶星合相帶來極大險兆，呼籲民眾非必要期間避免旅遊。

李靜唯（8）日在臉書專頁發文指出，台灣時間8月5日水星開始逆行，6日就爆發全球股災，昨天8日又傳來日本發生規模7.1地震的消息，以及東京羽田機場7日晚上因雷雨狂炸影響逾80航班近10萬旅客。8月一開始很多人的心臟就像坐「大怒神」般份外膽戰心驚，特別是對日本而言確實是一個十分艱難的月份。

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李靜唯指出，今年的水星逆行異常嚴峻，持續至8月28日，影響遍及整個月。她解釋，今年水星逆行的路徑在水象與火象星座之間變換，並經過「業力之結」的關鍵度數，尤其在巨蟹座28度時，風險加劇，應警惕大型天災的發生。

▲8月6日台股崩跌1807點，史上最慘。（示意圖／達志影像）

李靜唯進一步預測，8月8日至10日，月亮將進入處女座，並與凶星計都合相。這段期間不僅涉及醫療和旅遊領域，也與水星的守護星相對應，這段時間不適合展開新計畫或旅遊，容易因天候或網路等因素造成行程延誤或航班混亂。

此外，8月13日至15日，月亮進入天蠍座，與金牛座中的木星和火星相對沖。天蠍座與陰謀、背叛相關，而太陽正從巨蟹座移入獅子座的「業力之結」，李靜唯警告，這可能對極權國家的領導者帶來重大危機。她特別提到，8月14日木星和火星在金牛座22度合相，這一關鍵度數可能引發戰爭或自然災害。

李靜唯示警，伊以衝突或在8月13日前後正式爆發，8月15日月亮從天蠍座甘達過渡到射手座，人們的恐慌或將達到頂點，也需特別留意飛安事故及機場混亂。

李靜唯強調，8月16日前後，太陽和計都對獅子座的金星及逆行中的水星形成強大壓力，這一星象相位類似於紫微斗數中的「空劫夾」，具有高度危險性。她提醒全球注意金融市場的劇烈波動，並警告可能出現7級以上的大地震，甚至海嘯、洪水和颶風等自然災害。李靜唯表示，從8月5日開始至月底，多重星象交錯影響，可能會導致全球局勢更加動盪，這段期間可能是撼動世界的關鍵時刻。