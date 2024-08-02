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蘇花海運再延一天「免費疏運至8／4」　一表看航班異動

▲▼凱米颱風重創東部鐵公路，新台馬輪投入東部疏運。（圖／航港局提供）

▲凱米颱風重創東部鐵公路，新台馬輪投入東部疏運。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵和仁=崇德間災害已搶通，但小清水溪橋西正線重建要等年底，目前採單線雙向行車且降速，列車將有延誤，蘇花和仁至崇德段也採3時段管制通行，因應周末旅運需求大，交通部航港局今(2日)晚宣布，蘇花海運備援將延長1日至8月4日，航班時間將略有調整。

交通部航港局表示，考量周末假期旅運交通需求較大，已協調凱旋1號再提供1日蘇花海運備援服務至8月4日，並延後花蓮港早上開航時間及調整報到時間，以利民眾搭乘。上午航班，花蓮開航時間為8時30分、蘇澳開航為上午11時；下午航班，花蓮開航為14時、蘇澳為16時30分，提醒旅客留意航班開航及報到時間。

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蘇花鐵公路日前因凱米颱風中斷，航港局協調海運業者緊急啟動海運備援，免費接駁人車。航港局表示，7月28日至8月2日共6日，由新台馬輪、澎湖輪及凱旋1號等3艘船，提供往返蘇澳花蓮共24航次，共計疏運旅客6271人，各式車輛811部，疏運情形順暢；凱旋1號8月3日及4日每日將提供蘇澳往返花蓮各2航次海運服務。

▲▼0804蘇花備援航班資訊。（圖／航港局提供）

▲0804蘇花備援航班資訊。（圖／航港局提供）

航港局指出，8月4日航班訂於明天8月3日上午8時至下午6時開放民眾登記，並沿用航港局官網原公布之LINE QR CODE，相關訊息同步公布於航港局「蘇花海運備援資訊專區」，有需要的民眾可多加利用。

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