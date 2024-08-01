台鐵8／2全面復駛　南橫明霸克露橋8月中搶通

▲受災公路最晚8月中搶通。（資料圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風重創鐵路和公路，其中公路出現36處阻斷，多數路段後續陸續搶通，其中台20線明霸克露橋鋼便橋流失，台29線那瑪夏~杉林路基流失等公路阻斷，目前尚未搶通，交通部表示，公路局持續積極趕工，預計113年8月中旬可完成搶通，儘速提供民眾通行需求。

凱米颱風帶來豪雨，造成蘇花鐵公路廊、中南部地區鐵公路受損嚴重。其中公路部分主要包括台8線台中-花蓮、台9線蘇花公路、台20線甲仙-關山、台29線那瑪夏-杉林，鐵路部分主要災害在台鐵北迴線和仁-崇德、縱貫線南靖-後壁。

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交通部表示，公路災損主要計有36處阻斷，幸在颱風前已辦理48處預警性封閉公路，無人傷亡，其中有孤島情形之2處路段，包括台9線161.3K匯德隧北口、台20線雪峰橋便道，已在113年7月30日下午5時前搶通，民眾已脫困。

至於台20線明霸克露橋鋼便橋流失及台29線那瑪夏~杉林路基流失等公路阻斷尚未搶通，交通部表示，公路局持續積極趕工，預計113年8月中旬可完成搶通，儘速提供民眾通行需求。

在鐵路方面，臺鐵縱貫線南靖-後壁間八掌溪橋南橋台路基掏空30m，及北迴線和仁-崇德間共4處地點路線中斷，經台鐵動員人員機具緊急搶修，交通部表示，縱貫線預計8月2日恢復雙線通車；北迴線和仁=崇德間K53+800小清水溪橋，西正線橋梁因溪水暴漲遭土石沖毀40公尺，重建時程估計約5個月，東正線預計8月2日搶修完成後，以單線雙向運行。

交通部表示，未搶通前會持續提供鐵路區間及公路接駁服務。北迴線部分，台鐵每日加開宜蘭=和平及花蓮=崇德間各8列次區間車，並自7月31起新城-和平每日分3時段開行免費接駁客運班車。

另航港局7月28日起至8月3日協調新台馬輪、澎湖輪及凱旋1號支援蘇花海運備援。7月31日至8月3日將由澎湖輪及凱旋1號接續提供蘇花海運運輸服務往返共11個航班，確保於鐵路搶通前，東部往返北部交通無虞。