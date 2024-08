曾嗆克莉芙是男人！　綜合格鬥選手公開致歉：我搞錯了

▲阿爾及利亞「拳后」克莉芙(Imane Khelif)無端被捲入性別風波。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

阿爾及利亞「拳后」克莉芙(Imane Khelif)與台灣好手林郁婷,無端被捲入性別風波,不但有對戰選手在台上做出侮辱手勢,還有各國網友在網路留言謾罵。不過,紐西蘭職業格鬥選手阿迪薩亞(Israel Adesanya)近日公開向克莉芙致歉,表示之前發文稱她不是女人是錯誤的,「對這位女士感到相當抱歉。」

根據《每日星報》報導,義大利選手卡里尼(Angela Carini)1日在巴黎奧運女子拳擊66公斤級16強賽中對上克莉芙,卡里尼卻在比賽剛開始46秒後含淚宣布棄賽,並對克莉芙的性別提出質疑,在國際拳壇引發爭議。

紐西蘭綜合格鬥選手阿迪薩亞8日公開向克莉芙致歉,因為他在社群網站X上po了克莉芙比賽的照片,並說「男人不該和女人比拳擊」。結果他8日坦承,「從現在起,我將把女子比賽留給女性。我曾試圖對此發表意見,顯然我錯了,或者很多人被這些錯誤訊息誤導了。」

阿迪薩亞解釋,「我看到了新聞或文章,心想『為什麼他們允許跨性別者與女性比賽?』然後我後來才知道她其實並不是跨性別者。」他接著再次向克莉芙致歉,「對這位女士,是我的錯,我搞錯了,我對這位拳擊手女士感到很抱歉,我沒有了解情況。」

克莉芙不畏質疑聲浪,6日在巴黎奧運女子拳擊66公斤4強戰再下一城,擊敗泰國選手素萬那彭(Janjaem Suwannapheng)闖進決賽,將與中國選手楊柳爭奪金牌。

Israel Adesanya publicly apologizes to Imane Khelif for believing misinformation & sharing his opinion without understanding her truth



Major props to Izzy for owning up to his mistake here????????



????: The Rock | YT | @stylebender pic.twitter.com/pF1oq9GgWF