曾嗆克莉芙是男人！　綜合格鬥選手公開致歉：我搞錯了

▲阿爾及利亞「拳后」克莉芙（Imane Khelif）無端被捲入性別風波。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

阿爾及利亞「拳后」克莉芙（Imane Khelif）與台灣好手林郁婷，無端被捲入性別風波，不但有對戰選手在台上做出侮辱手勢，還有各國網友在網路留言謾罵。不過，紐西蘭職業格鬥選手阿迪薩亞（Israel Adesanya）近日公開向克莉芙致歉，表示之前發文稱她不是女人是錯誤的，「對這位女士感到相當抱歉。」

根據《每日星報》報導，義大利選手卡里尼（Angela Carini）1日在巴黎奧運女子拳擊66公斤級16強賽中對上克莉芙，卡里尼卻在比賽剛開始46秒後含淚宣布棄賽，並對克莉芙的性別提出質疑，在國際拳壇引發爭議。

紐西蘭綜合格鬥選手阿迪薩亞8日公開向克莉芙致歉，因為他在社群網站X上po了克莉芙比賽的照片，並說「男人不該和女人比拳擊」。結果他8日坦承，「從現在起，我將把女子比賽留給女性。我曾試圖對此發表意見，顯然我錯了，或者很多人被這些錯誤訊息誤導了。」

阿迪薩亞解釋，「我看到了新聞或文章，心想『為什麼他們允許跨性別者與女性比賽？』然後我後來才知道她其實並不是跨性別者。」他接著再次向克莉芙致歉，「對這位女士，是我的錯，我搞錯了，我對這位拳擊手女士感到很抱歉，我沒有了解情況。」

克莉芙不畏質疑聲浪，6日在巴黎奧運女子拳擊66公斤4強戰再下一城，擊敗泰國選手素萬那彭（Janjaem Suwannapheng）闖進決賽，將與中國選手楊柳爭奪金牌。

Israel Adesanya publicly apologizes to Imane Khelif for believing misinformation & sharing his opinion without understanding her truth



Major props to Izzy for owning up to his mistake here????????



????: The Rock | YT | @stylebender pic.twitter.com/pF1oq9GgWF — DJ MurkCity (@myrksitymma) August 7, 2024

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