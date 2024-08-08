「為什麼是我」克莉芙金牌戰前吐心聲　受性別爭議極大影響

▲阿爾及利亞拳后克莉芙和台灣好手林郁婷同樣捲入性別風波。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif）和台灣好手林郁婷同樣捲入性別風波，不畏質疑聲浪闖進金牌戰，與中國大陸選手楊柳交手。如今克莉芙教練查瓦（Mohamed Chaoua）坦承，其實克莉芙因性別爭議帶來的辱罵與虛假指控受到極大影響，「她說『為什麼是我』」，但她並未屈服。

每日郵報報導，克莉芙生理性別是女生，小時候綁頭髮、身穿粉色衣服的模樣也曝光，但她卻在這次奧運成為性別爭議風波焦點。這場爭議肇因於國際拳總（IBA）去年以未能通過資格檢測為由，取消參加世界錦標賽的資格，這項檢測認定克莉芙身上擁有XY性染色體。

克莉芙教練查瓦接受訪問時指出，整起風波帶來的辱罵與虛假指控，已經衝擊到克莉芙，「（克莉芙）受到極大影響，她說『為什麼是我』？但她沒有屈服於此，她給他們上了一堂道德課」。查瓦也說，在克莉芙練出人人批評的肌肉之前，曾經非常瘦。

面對知名人士抨擊國際奧會允許克莉芙參賽，查瓦表示，已經準備好要用比賽成績平息外界的批評，「我們在過去兩年一直努力準備，金牌是對這些人最好的回應」。

▲ 克莉芙擊敗泰國選手，金牌戰將對陣中國楊柳。（圖／路透）

25歲的克莉芙先前接受《美聯社》合作運動媒體SNTV採訪時談到，自己因為性別誤解所面臨的仇恨「傷害人類尊嚴」，「我要向全世界的人們傳達一個訊息，要維護奧運原則與奧運憲章，不要霸凌運動員，因為這會產生巨大影響。這可能摧毀人們，扼殺人們的思想、精神與心智，並且分化人們。」

克莉芙表示，遠離家鄉參與運動員生涯最重要的比賽，卻要忍受這種折磨，確實備感壓力與痛苦，「我每周有2天會跟家人連絡。我希望他們沒有受到太大影響。他們很擔心我，上帝保佑這場危機將以金牌告終，這會是最好的回應。」

她多次強調，不會讓流言蜚語或指控，妨礙自己奪下阿爾及利亞的第一枚奧運金牌，「我來到這裡是為了獎牌，也是為了獎牌而戰」，同時對於國際奧委會（IOC）及其主席巴赫（Thomas Bach）的堅定支持表達感激。

