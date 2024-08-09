笑中帶淚藏不捨！陸媒搶問為何落淚　郭婞淳：下屆不確定，有遺憾

▲郭婞淳在頒獎台上哭成淚人兒。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

31歲的「舉重女神」郭婞淳連三屆奧運奪牌，巴黎奧運帶傷上陣拿下一面銅牌，在頒獎台及賽後訪問時，笑中帶淚的場景讓人動容，也讓外界產生好奇。賽後記者會上，郭婞淳面對首個提問的《新華社》記者，她坦言，「31歲站上頒獎台，下屆還不確定，有遺憾才流淚。」

▲郭婞淳挑戰挺舉137公斤，未能順利完成動作。（圖／路透）

郭婞淳在本屆賽事中以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤拿下銅牌。在比賽過程中，面對中國新生代選手羅詩芳的龐大壓力，即便負傷在身，仍在挺舉最後一次登場時，直接加了7公斤，想要一舉奪銀拚金，奮戰精神讓觀眾感動萬分。

▲「舉重女神」郭婞淳帶傷上陣拿下銅牌。（圖／路透）

值得注意的是，郭婞淳在最後一次挺舉失敗下台時，還刻意地回頭用手碰了碰嘴唇，再碰了一下賽場上的地板，像是和舞台告別，再加上頒獎台上落淚和激動的神情，讓外界好奇，是否與她在奧運的「最後一舞」有關。

對於是否要挑戰下屆洛杉磯奧運賽事，郭婞淳表示，能參加4屆奧運很不容易，（巴黎奧運）能站上頒獎台很開心，「還沒辦法確定2028年洛杉磯奧運的狀況，如果還能練，那也許就還有可能。」