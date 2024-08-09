郭婞淳舉重為何這麼強？台人見「場邊1物」笑了：一定要綠的

▲「舉重女神」郭婞淳摘銅。（圖／中華奧會提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳4度叩關奧運，這次帶傷上陣，最終以總235公斤戰績摘銅，成為中華代表團史上唯一連3屆奧運奪牌名將。就有網友在Threads發文「他國研究郭婞淳的舉重為什麼那麼強？」文中PO出一張郭婞淳在場邊休息的截圖，身邊椅子上放著一包「綠色乖乖」，令其他台人秒懂笑噴，「就說了科學的盡頭是玄學。」

有網友在Threads發文「他國研究郭婞淳的舉重為什麼那麼強？」文中PO出一張郭婞淳穿著外套、坐在場邊休息的截圖，引人注目的則是她身邊的椅子上有一包「綠色乖乖」，瞬間引發眾人熱議，「乖乖千萬不能停產耶，台灣好需要你」、「看的當下也超有感，就是台灣神秘力量。」

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還有人笑呼，「沒整箱搬來壓場，你們其他國家都要偷笑」、「乖乖是連台積電都認證過的！難怪這麼有用」、「來自台灣的神秘力量，而且一定要是綠色的」、「國家機密，噓」、「好好笑真的，我一直看到乖乖」、「乖乖的業務範圍已經從科技業跨到體育界了嗎？」

另外，郭婞淳的物理治療師周詣倫在賽事進行時，還捧著綠乖乖，也成為亮點，「比賽的時候，教練（應為物理治療師）拿著乖乖在旁邊看也超可愛」、「有看到教練（應為物理治療師）一直拿著那包乖乖」、「抱著也太可愛！」事實上，這次郭婞淳出發時，就有眼尖網友發現，她的包包有個綠乖乖吊飾。