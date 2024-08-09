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宮崎大學2研究室「震後對比」曝光　日網狂讚：防震措施超重要

▲▼宮崎大學2研究室震後對比照。（圖／翻攝自X）

▲宮崎大學2研究室震後對比照，右邊有做好防震措施。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

日本宮崎縣8日發生規模7.1強震，當局立刻發布海嘯警報，包含宮崎縣、鹿兒島縣等多地接傳出零星災情。宮崎大學一名教職員也在網路上貼出2間研究室在震後的對比照片，其中一間有做好防震措施，物品在經過強烈搖晃後幾乎沒有掉落，另一間教室則是書本、器材四散。

宮崎縣8日當地時間下午4時43分發生強烈地震，規模7.1，震央位於宮崎縣東邊海域的日向灘，最大震度6弱，氣象廳也針對多個地區發布海嘯注意報，甚至首度發出「南海海槽地震臨時情報」，警告未來一周可能發生巨大地震。

宮崎大學一名教職員在社群網站X貼出兩張研究室的震後對比照，其中他的研究室因為有做好防震措施，物品在經過強烈搖晃後幾乎沒有掉落；而另一間同事的研究室，則因為沒有做好防震，一大堆書本、物品全都掉落在地上。

這篇貼文已吸引超過400萬人瀏覽，網友紛紛留言表示，「防震措施真的太重要了」、「防震措施非常有用，因為它可以防止受傷或因物品倒塌而無法逃脫」、「有了防震措施，就好像什麼事都沒發生過一樣」、「我再次體認到防震措施的重要性！」

根據台灣內政部消防署建議，設置系統式家具時，應與裝置人員確認是否依施工規定，確實與牆面、地面等固定完成；電視、掛畫、吊燈、吊扇等大型家具固定住，無法固定也不需要鎖緊的重物，則放在較低的架子、或放置在地上。

其他活動式家具及家電產品，建議使用家具固定器具加以固定，其中實用可靠的方法為利用L型金屬零件及螺絲等將家具固定在牆壁上，無法以螺絲固定時，亦可用支柱或黏貼墊的組合方式處理。

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