奇美醫院「父愛傳情，甜甜愛你」　父親節員工關懷活動

▲為迎接一年一度的父親節，奇美醫院舉辦「父愛傳情，甜甜愛你」員工關懷活動，除鼓勵員工向父親勇敢說愛，更藉此向評鑑期間每一位辛苦的員工獻上最誠摯的謝意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院一向照顧在地鄉親，多年來秉持著以病人為中心的服務理念，貼近民眾生活，提供民眾安全又安心的醫療照護，為迎接一年一度的父親節，8日上午11時許於教學大樓廣場舉辦「父愛傳情，甜甜愛你」員工關懷活動，除了鼓勵員工向父親勇敢說愛，更藉此向評鑑期間每一位辛苦的員工獻上最誠摯的謝意。

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奇美醫院院長林宏榮表示，現代社會的風氣越來越重視情感表達，但一般民眾常常還是不好意思開口說愛，奇美醫院希望藉著父親節這樣難得的節日，鼓勵員工透過網路社群媒體的力量，以手持感謝標語、打卡上傳或錄製語音傳遞勇敢說愛，向敬愛的父執長輩表達愛與感謝，感念其為家庭、社會的付出。

林宏榮院長說，奇美醫院在近期完成時隔7年的醫學中心及教學醫院評鑑，面對繁重的臨床醫療業務及評鑑準備的雙重挑戰，醫院員工上下一心、同舟共濟，大家共同為了成為令民眾最信賴的健康照護體系努力。

林宏榮院長指出，藉由父親節的慶祝活動，除了讓參與活動的員工可以吃甜甜，品嘗到美味的雞蛋糕、霜淇淋，並透過現場擺放的院長人形立牌，讓員工可以張貼鼓勵留言，林宏榮院長更擔任1日店長，親自為參與活動員工製作美味甜點，良好的雙向互動也展現出幸福奇美的特色。