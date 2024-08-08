柯文哲要勸父親別再騎車　黃國昌自認「不聽話」：爸要我別在立院混

記者袁茵／台北報導

今（8）日為父親節，民眾黨主席柯文哲一大早在臉書PO出，高齡92歲父親柯承發前2天摔車住院的照片，而民眾黨錄製慶祝父親節的影片，柯文哲在影片中直言「我要勸我爸爸別再騎腳踏車」，並考慮買一台電動四輪車給對方；另外民眾黨立委黃國昌也爆料，自己今天會抽空陪父親吃飯，儘管對方一直要他「別在立院工作了」。

民眾黨8日晚間釋出父親節影片，由黨主席柯文哲與8名立委們對天下的爸爸們獻上祝福。柯文哲表示，作為父親，看到孩子平安長大最重要；而身為兒子，「我要勸我爸爸別再騎腳踏車了，因為他連走路都走不穩，老是要騎腳踏車，已經摔倒兩次了！」因此研究要買一台電動四輪車。

黃國昌表示，自己雖然忙於工作，但仍會抽空陪父親吃飯。被問到父親看見自己在立院工作變這樣？黃國昌直言「他早就叫我不要在這邊混了！」但自己沒有聽話。而立委吳春城笑稱，自己想要跟孩子喝酒，可是很難約時間；立委林國成則提醒，即使不能見面，也要打電話問候；立委林憶君補充道，距離不是問題，有空要盡力團聚。

此外，立委黃珊珊、陳昭姿這一天想念父親，也要感謝「身兼父職」的爸爸、媽媽們，他們自力撐起一個家，非常偉大。立委張啓楷感嘆，台灣人一般比較重視母親節，但如果父親還在，一定會好好陪伴，且想到父親就忍不住有些哽咽；而立委麥玉珍則用中文、越南語雙聲道祝福大家父親節快樂。

▼民眾黨主席柯文哲、民眾黨團總召黃國昌 。（圖／民眾黨提供）