「黨主席之爭」盧秀燕陷兩難　黃暐瀚分析：不選會有2028的未知風險

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席將於明年改選，台中市長盧秀燕目前未明確表態，但黨內呼聲極高。對此，媒體人黃暐瀚昨（8日）表示，盧秀燕，選與不選陷入兩難！參選，等同暖身2028總統大選，直衝大位，卻也面臨，被迫表態國民黨路線問題，存在風險。不選，保證不會有多餘消耗面對綠營攻擊，維持高聲望，但等同埋下2028總統提名「未知」風險。

黃暐瀚於臉書表示，先說結論，明年如果盧秀燕願意參選國民黨主席，最後當選的就是盧秀燕，毫無懸念，但目前問題是，盧秀燕到底選不選？陷入兩難。

第一、盧秀燕參選主席

黃暐瀚分析，「參選的好處」，可以提前掌握黨政機器，坐穩2026縣市長選舉主帥的位子，而且全台輔選師出有名，增加各地影響力與地方連結，等同提前暖身2028總統大選，讓她更有基礎，更有準備。

黃暐瀚認為，簡單說，如果盧秀燕選主席，那就是「25、26、28」三年計畫，包套，綁在一起，衝總統大位。

黃暐瀚說，而「參選的壞處」，盧秀燕蠟燭兩頭燒，台中台北跑，接下黨務後，原本不用碰觸的路線問題，如何兼容國民黨深藍與本土兩派意見，如何定調未來國民黨「統獨路線」等問題，將會提前被迫表態，存在「統派失望」或「台派不滿」的風險。

第二、盧秀燕不選主席。

黃暐瀚分析，「不選的好處」，盧秀燕繼續當媽媽市長直到2026卸任為止，也就是保證未來一年半，不會有多餘消耗，更不會上到第一線直接面對綠營攻擊，持盈保泰，維持目前的高聲望。

黃暐瀚說，「不選的壞處」，盧若不選主席，誰會是主席？目前難測。也許朱立倫爭取連任、或是侯友宜起心動念、張亞中堅持理念、還是戰鬥藍共推一組。誰會是下屆主席？這也等同埋下2028總統提名過程「未知」的風險。

最後，黃暐瀚強調，國民黨到時也許又出現「拉這個、打那個」，勸進這個、民調那個的「老戲碼」，這是目前藍營內部，最多人「擔心」的狀況。政治不是順遂路，不管選不選，都不容易，盧秀燕到底選不選黨主席？還未決定，遲至明年二月之前，暫時不會有答案。

▼國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）