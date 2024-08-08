民眾黨駁木可公關金流疑雲　黃暐瀚提1點質疑：怪怪的？

▲黃暐瀚指柯文哲總部與販售競選小物的公司「木可公司」之間的金流關係怪怪的。（圖／記者周宸亘攝，下同）

實習記者歐承翰／台北報導

日前政治評論員吳靜怡在臉書發文，揭露民眾黨主席柯文哲將去年總統大選募款經費，轉入木可公關行銷有限公司的金流手法，民眾黨則回應，柯在競選期間的款項一切合法透明，可供民眾檢視。對此，資深媒體人黃暐瀚今（8日）質疑，「木可怪怪的」，柯身為候選人，應是木可公關公司給權利金才對，怎麼會反過來，是柯總部給「木可公司」1300萬的授權金？

「木可，怪怪的？」黃暐瀚說，柯文哲被吳靜怡踢爆，跟「木可公關公司」往來金流「異常」。民眾黨對此回應，柯在競選期間，每一筆款項，不論收入、支出都清清楚楚，如實申報，不僅依法申報監察院，網路也都可查詢，毫無模糊的空間，可供大眾檢視。在競選期間，總部委託給「木可公司」製作、管理、販售競選小物，一切都合法，像是前總統蔡英文在競選期間所成立的「小英商號」也是如此。

黃暐瀚提到，政治人物常在選舉期間，委託另外一家公司販售小物，吸人氣、引潮流，不只柯文哲、蔡英文這麼做，20多年前的扁帽工廠，也曾蔚為風潮。但問題是，柯文哲身為候選人，「木可公關公司」製作代表柯文哲的「KP小物」販賣，照理說應該是製作者、販賣者，向商品形象代言人買授權，給權利金才對，怎麼會反過來，是柯總部給「木可公司」授權金，還前後給了4筆，加起來共1300萬？

黃暐瀚舉例說明，Nike賣Jordan鞋大賺，是Nike給Jordan「代言費」才對，怎麼會是Jordan給Nike「授權金」呢？他直言，這部分他看不懂，也不是這個領域的專家，就靜待民眾黨對外說明。