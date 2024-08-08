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社會 社會焦點 保障人權

撞死27歲客運司機！違規女駕駛只顧看車頭　母接噩耗崩潰認屍

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市一名67歲周姓女駕駛所開的紅色自小客車，昨7日上午行經泰山區新北大道、民生路違規左轉，當場撞飛一名直行的27歲陳姓機車騎士，陳男重摔地面翻滾5圈噴飛約20公尺後才停下，最後頭顱破裂慘死，現場畫面曝光可見撞擊力道之大，一片狼藉。據悉，被撞死的陳男是名客運司機，當時正在上班途中，陳男媽媽接到兒子死訊，情緒崩潰前往醫院認屍。

▲▼ 客運司機上班途中遭違規車輛撞死 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 客運司機上班途中遭違規車輛撞死 。（圖／記者戴上容翻攝）

這起車禍發生在昨天（7日）上午9時許，67歲周姓女駕駛所開的紅色自小客車從有直行標線的車道上左轉彎，與一名直行的27歲陳姓機車騎士發生碰撞，由於撞擊力道強勁，機車與自小客車的車殼碎片瞬間炸飛，小客車車頭全爛。

▲▼ 客運司機上班途中遭違規車輛撞死 。（圖／記者戴上容翻攝）

騎士則是騰空飛起再重摔地面，人也因此翻滾5圈後、噴飛20多公尺後重摔在地，頭顱破裂、人倒在地上無生命跡象，送醫後傷重不治，現場碎片散落一地。

事發後，後方另一名機車騎士也煞車不及撞上肇事自小客車的車身，肇事的67歲周姓女駕駛則是在撞人後約2分鐘左右才下車，下車第一件事她先繞到自己的車前查看車頭狀況，接著再走到副駕駛座上拿出手機打電話。

據了解，死者是名客運司機，當時正趕往上班，她的母親聽聞兒子死訊，趕往醫院見到最後一面後哭到不能自已，肇事的周女當時是要去新北泰山區找朋友。整起事件肇事原因、責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。

▲▼ 客運司機上班途中遭違規車輛撞死 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 客運司機上班途中遭違規車輛撞死 。（圖／記者戴上容翻攝）

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