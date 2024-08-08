「任務完成！」同仁列隊敬禮送最後一程　桃園交警遺體將運回台中

▲桃園吳姓交警遭違規左轉車撞斃，警方列隊行禮送最後一程。（圖／記者陸運陞攝）

記者沈繼昌、陸運陞、莊智勝／桃園報導

桃園市警察局交通大隊楊梅分隊一名吳姓員警(39歲)今晨騎機車出門上班途中，意外遭到另輛搶快違規左轉的小客車撞上，經送醫搶救後仍宣告傷重不治。家屬接獲通知後緊急北上處理後事，稍早遺體已上車準備送回台中，現場同仁列隊向吳員敬禮，送祂最後一程，吳員的表姊也鞠躬向警方回禮，現場氣氛莊嚴凝重。

警方調查，吳員從警8年，平時工作認真、表現優異，今清晨6時許自桃園市住處騎機車出門準備前往楊梅分隊上班，未料行經中壢高鐵南路三段、聖德路一段路口時，遭違規左轉搶快的小客車撞上，吳員當場噴飛倒地重傷、失去呼吸心跳，經緊急送往聯新國際醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。

▲在警方列隊敬禮後，吳員表姊也鞠躬向警方致意。（圖／記者陸運陞攝）

事後家屬接獲通知，緊急北上到醫院認屍。吳員胞姊痛訴，看過行車紀錄器與現場路口監視器畫面，這場車禍完全可以被避免，希望相關單位可以重視該路口交通改善，避免再發生憾事。

今下午吳員遺體完成初步相驗等程序後，由家屬接回台中，現場同仁列隊、並舉手敬禮，高喊「任務完成」，送吳員最後一程；吳員表姊也向警方鞠躬致意，隨後轉身，目送吳員上車。

▼吳員從警8年，極富正義感，工作表現十分優秀。（圖／家屬提供）