長榮航空參展亞太永續博覽會　祭亞洲不限航點機票抽獎

▲長榮航空參展亞太永續博覽會。（圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣永續能源研究基金會舉辦「2024亞太永續博覽會」今起連3天登場，長榮航空以「地球永續，根植台灣–綠旅行、綠運輸」為主軸設立展位，透過展出飛航節油策略及機上環保備品，傳達永續願景與淨零行動方案，是唯一參展的航空公司，並提供3張亞洲不限航點經濟艙機票抽獎。

長榮航空表示，此次展覽除採用多媒體播放ESG相關作為的影片外，也以靜態方式介紹航空產業淨零碳排的目標、永續燃油、各機型單位座位及飛行距離油耗等知識；另也展示小麥稈牙刷、evian無標籤礦泉水、回收寶特瓶製成的環保毛毯等多項機上用品。

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為傳遞永續理念，鼓勵民眾前來觀展，長榮航空表示，長榮也特別提供主辦單位3張亞洲不限航點經濟艙機票作為抽獎好禮；此外，在展位上也舉辦趣味互動遊戲，提供各式紀念品，以寓教於樂的方式，鼓勵民眾深入了解長榮航空在環保議題所做的各項努力。

▲▼長榮航空參展亞太永續博覽會，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新(上圖中)也前來參觀。（圖／長榮航空提供）

長榮航空也指出，為推行各項節油措施，長榮持續引進節能環保波音787客機、推出E-library將機上報紙雜誌電子化、採用新型輕量化行李櫃等，更持續規劃使用永續航空燃油(SAF)，相較傳統航空燃油可有效減少高達80%以上的生命週期二氧化碳排放。

此外，長榮表示，為協助企業客戶與貨運代理掌握範疇三中上下游運輸的溫室氣體排放資訊，長榮也推出「綠旅行」及「綠運輸」專案計劃，期望透過使用永續航空燃油(SAF)共同達成減碳目標。