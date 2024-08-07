歡迎「台灣之光」回家！長榮航空機長感人廣播全文曝　

▲長榮航空員工高舉「我們TEAM 我們挺」布條及歡迎手舉牌，迎接羽球天后戴資穎和中華隊選手回台。（圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導



長榮航空今（7日）接回奧運中華隊選手，包括「世界球后」戴資穎、勇奪羽球男子雙打金牌二連霸的「麟洋配」李洋、王齊麟，以及男子定向飛靶射擊銅牌李孟遠等選手抵台，接機人潮擠爆桃園機場。長榮航空機長在機上廣播：「感謝選手傑出表現，您們是台灣的驕傲。」機上乘客以鼓掌和歡呼致敬。

長榮航空繼昨日BR88航班陪伴游泳健將王冠閎及柔道好手楊勇緯等中華隊奧運選手由巴黎抵台後，今再接回「世界球后」戴資穎、勇奪奧運羽球男子雙打金牌二連霸的「麟洋配」李洋、王齊麟，以及奧運男子定向飛靶射擊銅牌李孟遠等選手，同一班機上，還有中華隊羽球、射擊及射箭各領域的頂尖選手。

班機一抵台，長榮航空員工高舉「我們TEAM 我們挺」布條及歡迎手舉牌，齊聲高喊：「台灣之光，歡迎回家，長榮航空以您為榮。」

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▲長榮航空員工高舉「我們TEAM 我們挺」布條及歡迎手舉牌，迎接羽球天后戴資穎和中華隊選手回台。（圖／長榮航空提供）

而該班機從巴黎起飛後，長榮機長及事務長也透過機上廣播感謝選手們傑出表現，其中機長溫馨廣播讓旅客直呼感人肺腑，贏得「暖心機長」封號，內容除恭賀選手奪牌外，也將長榮航空與戴資穎10年相伴飛行征戰世界的情感表露無遺，戴資穎鐵粉第一時間在機上透過社群媒體即時分享，機上乘客也感動地給予熱烈的掌聲和歡呼聲。

長榮航空公布機長完整廣播詞全文︰

在今天的航班上，有許多中華隊的選手代表台灣前往巴黎參賽，包含羽球、射擊及射箭等項目，我們很榮幸可以陪伴他們一起回家，感謝各領域頂尖選手們的傑出表現，您們都是台灣的驕傲。

在此特別恭喜李洋先生、王齊麟先生再度榮獲奧運羽球男子雙打金牌，創下史上首次金牌兩連霸的紀錄，也恭喜李孟遠先生獲得奧運男子定向飛靶射擊銅牌，這也是台灣在射擊項目上的首面獎牌。台灣羽球一哥周天成先生也在此班機上，他永不放棄的毅力令人感佩。

此外本班機上還有一位與長榮航空長期相伴飛行近10年的親密戰友，也是本屆奧運中華隊的掌旗官，那就是我們非常熟悉的戴資穎小姐。（此時機上立刻響起熱烈的掌聲及歡呼聲）

我們非常榮幸能陪伴戴小姐征戰世界各地，此次奧運帶傷上陣的戴小姐始終沒有放棄自己，盡了最大的努力拚戰到最後一刻，充分表現運動家精神的最高典範，身為多年的戰友，長榮航空真的非常驕傲，謝謝戴小姐一直以來帶給我們的榮譽與美好，您永遠是我們心目中無可取代的精彩傳奇，長榮航空永遠支持您。

最後謹代表長榮航空再次感謝各位貴賓以及全體中華隊的頂尖好手們，您們是名符其實的台灣之光，請大家給予所有中華隊的英雄們最熱情的掌聲。（機上再度響起熱情的掌聲及歡呼聲）

▲長榮航空員工高舉「我們TEAM 我們挺」布條及歡迎手舉牌，迎接羽球天后戴資穎和中華隊選手回台。（圖／長榮航空提供）

長榮航空表示，此次賽事期間推出巴黎航線限定專屬應景馬卡龍供旅客享用，為了表示對中華隊選手的禮遇，除了應援廣播外，也特別為選手量身打造專屬報到櫃台，以及超額行李的禮遇，並推出期間限定選手專屬應援行李標籤為選手加油，包括「世界球后」戴資穎、「台灣蝶王」王冠閎、「小林同學」林昀儒、高球一哥「潘政琮」、舉重精靈「方莞靈」等贊助選手，旅客索取踴躍。

▼長榮航空接回中華隊選手返台。（圖／長榮航空提供）