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中元普渡台東縣府提供14場次紙錢集中　乾淨燒又環保

▲中元普渡台東縣府提供14場次紙錢集中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲中元普渡台東縣府提供14場次紙錢集中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中元普渡是台灣重要的民間信仰活動，依照習俗民眾、商家、社區以及廟宇都會舉行隆重的普渡法會，透過豐盛的供品去厄保平安，在兼顧宗教信仰與維護空氣品質的原則下，台東縣政府將於台東市、卑南鄉、太麻里鄉、大武鄉、鹿野鄉、關山鎮、東河鄉等鄉鎮市，提供14場次紙錢集中服務，其中2場次首次於環保局停車場旁進行，歡迎民眾多加利用，一同環保祭祀，友善我們的地球。

台東縣政府表示，台東縣以永續發展為施政目標，配合環境部「新紙錢三燒」政策，並依循聯合國17項永續發展目標(SDGs)第3項「確保及促進各年齡層健康及福祉」，鼓勵焚燒紙錢的民眾執行「乾淨燒」，將紙錢集中焚燒減少空氣污染，或是改用「適量燒」選用檢驗合格的高品質或者大面額紙錢祭祀，並慢慢的轉變為「替代燒」響應以功/糧/物代金或者線上祭祀，一步一步朝向2050淨零排放目標前進。

台東縣環保局指出，今年中元節「紙錢集中服務」收運時間及地點分別為8月13日下午1點至4點於台東市萬靈堂、14日上午9點至下午3點於台東縣軍人公墓、17日上午9點至下午3點於台東第三公墓、18、19日下午2點至下午6點於台東環保局集中處、25日下午2點至5點於大武鄉第一公墓納骨塔、25日上午9點至下午4點於卑南鄉泰安納骨塔、25日上午9點至下午4點於太麻里鄉三和殯葬園區、25日上午9點至下午3點於東河都蘭納骨堂、27日上午9點至3點於東河泰源納骨堂、29日上午9點至3點於興昌納骨堂、31日下午1點至4點於鹿野源聖宮、9月1日下午1點至3點於關山鎮懷恩園區、1日上午9點至下午4點於卑南鄉朝安堂(時間依各鄉鎮市公所公告時間為主)。其中，8月18、19日首次於環保局停車場旁舉行，民眾可將紙錢交由工作人員並同時兌換平安米回家享用，鼓勵民眾可以多多參與。

台東縣環保局進一步指出，根據統計資料去年中元節集中燒，總計舉行10場次活動並累積9.334頓紙錢集中燒，共減少380.1公斤污染物排放，包含粒狀污染物(TSP)削減32.95公斤，懸浮微粒(PM10)削減29.12公斤，細懸浮微粒(PM2.5)削減25.67公斤，氮氧化物(NOX)削減6.46公斤，硫氧化物(SOX)削減0.28公斤，一氧化碳(CO)削減285.62公斤。
環保局提醒，中元普渡期間不要露天焚燒紙錢，以免造成空氣污染及身體危害，凡事心誠則靈，雙手合十祭拜，一樣會得到神明的保佑，如果一定要焚燒紙錢，記得將紙錢送至集中處，在有污染防制設備燒化，才能環健康又環保。

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