各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷遭「突襲式洗劫」笑：造成我蠻多困擾

▲「台灣拳后」林郁婷。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

台灣設計的珍奶造型奧運徽章除了可愛之外，還不失台灣特色，成為奧運會上最搶手的紀念品之一，目前在國外拍賣網站已經喊價超過7400元台幣。對此，「台灣拳后」林郁婷也忍不住笑稱，現在各國選手看到她都想要一枚珍奶奧運徽章，「真的造成我蠻多困擾的」。

中華奧會今年摒棄了以往的制式化會旗徽章，設計了三款新徽章，其中最特別的是「珍珠奶茶」徽章，將最具台灣特色的珍珠奶茶Q版化，並巧妙地將中華隊會旗與巴黎鐵塔融入其中，讓這個徽章充滿設計感，也引發了一股收集熱潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華奧會「珍珠奶茶」徽章深受各國選手喜愛。（圖／記者簡名杉攝）

林郁婷近日接受媒體採訪時就透露，有別國選手特別來詢問她「聽說你們台灣有一個的珍奶徽章很好看」，她聽聞後也大方秀給對方看，「你說這個嗎？」不料對方見狀竟興奮「突襲」，直接把徽章拔走，讓她不禁無奈笑稱，「我只能說，這個珍珠奶茶徽章真的造成我蠻多困擾的。」

事實上，台灣的珍奶造型奧運徽章受到各國選手的熱愛，其中波多黎各田徑選手史考特（Gabby Scott）甚至透過TikTok請求網友牽線協助，才成功從台灣擊劍王子陳弈通的手中拿到珍奶徽章。此外，在eBay上一個珍奶徽章的價格已經被喊價至超過7400元台幣，受歡迎程度可見一斑。