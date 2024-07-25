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社會 社會焦點 保障人權

凱米強襲眉溪水位暴漲　啟用不到半年！埔里守城便橋又被沖毀

記者高堂堯／南投報導

凱米颱風強襲全台，為南投縣各鄉鎮市帶來驚人雨勢，造成眉溪溪水暴漲，還啟用不到半年的埔里鎮守城便橋因為不堪洪水衝擊，今天上午慘遭沖毀，所幸鎮公所依既定維安管理機制於23日提前封橋，並未釀成任何意外事故，也沒有造成人員傷亡。

▲埔里鎮守城便橋再度遭眉溪洪水沖毀。（圖／潘志孝提供，下同）

▲埔里鎮守城便橋再度遭眉溪洪水沖毀。（圖／潘志孝提供，下同）

去年8月卡努風災帶來超大豪雨，埔里鎮守城橋在眉溪河水暴漲衝擊橋墩後下陷位移，橋面已呈波浪狀，被縣府判定危橋必須拆除重建，牛眠、蜈蚣、大湳等三里居民頓失工作通行、耕作及農產品運輸要道。

▲埔里鎮守城便橋再度遭眉溪洪水沖毀。（圖／潘志孝提供）

▲埔里鎮守城便橋再度遭眉溪洪水沖毀。（圖／潘志孝提供）

在地方鄉親殷殷期盼下，鎮公所施工廠商於年初全力趕工，讓守城橋交維臨時便道終於在農曆春節前的2月7日開通；未料時隔不到1年，凱米颱風再度侵襲，便橋只啟用5個多月，又消失在滾滾洪流中。

▲埔里鎮守城橋遭卡努風災襲擊、封閉至今，改建工程預計明年3月完工。（圖／資料照片、翻攝「南投縣議員 吳國昌」臉書粉專）

▲▼守城大橋去年8月遭洪水侵襲受損，替代便道趕在今年春節前開放通行。（圖／埔里鎮公所提供）

▲守城橋便道趕在年前開放通行。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所指出，因該便道屬臨時性質，便道開通至守城橋主體工程開工期間由公所派駐便道維護管理人員（左岸及右岸設置哨所），並訂定相關便道維護安全管理機制：1.中央氣象局發布南投仁愛鄉或埔里鎮之大雨、豪雨、大豪雨及超大豪雨特報，或全台陸上颱風警報、或南投縣政府宣佈停班停課時封閉便道；2.便道深槽區埋設RCP管上游端處如水位已接近管口，立即封閉便橋。

另中正一號橋（籃城-史港）也因眉溪水量暴漲湍急，進行預防性封閉，鎮公所呼籲用路人基於安全，配合利用牛眠橋提早改道。

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